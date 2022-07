Arhiepiscopul și Mitropolitul NICOLAE,

Ctitorul înnoirii, dinamizării și modernizării

Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din Statele Unite ale Americii și al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi

Ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 13 martie 2002, Arhipăstorul românilor ortodocși din Mitropolia celor două Americi, Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae a fost hirotonit și instalat în demnitatea de Arhiepiscop de către însuși Patriarhul României – vrednicul de pomenire, Preafericitul Teoctist, care a trecut oceanul la vârsta Patriarhilor biblici spre a așeza piatra de temelie pentru o nouă și trainică zidire a eparhiei mult pătimitoare a românilor ortodocși din America, de sub omoforul Patriarhiei Române.

Evenimentul a avut loc între 12 – 14 iulie 2002 și a fost găzduit de Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, din Montreal, Canada, și a fost aureolat de o frumoasă și prestigioasă cunună de ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din țară și diaspora, care l-au înconjurat pe fericitul întru adormire, Teoctist Patriarhul, de veșnica pomenire, mutat dintre noi la Domnul în 2008 după ce și-a văzut acest vis împlinit.

Noul, tânărul și dinamicul arhipăstor, prelua o moștenire pe cât de prețioasă din punct de vedere al istoriei pătimitoare, pe atât de grea și dificilă.

Sediul de la Detroit era o locație improvizată și improprie și într-un loc care nu mai corespunde noilor realități pastorale și administrative.

Prima grijă a noului arhipăstor a fost găsirea unei noi reședințe și alegerea unui centru de mare vizibilitate și largă cuprindere a românilor ortodocși din Statele Unite ale Americii, lucru deloc ușor.

A optat pentru Chicago, o metropolă americană multiculturală și ușor accesibilă din orice parte a Americii și foarte aproape de Canada, care încă făcea parte din Arhiepiscopia Ortodoxă Română din Statele Unite ale Americii și Canada.

În urma unor mari eforturi financiare, de Crăciunul anului 2003, noul arhipăstor și-a văzut visul împlinit și a slujit în noua biserică de pe strada N Newland Ave, care devenea reședință arhiepiscopală, îndeplinind toate condițiile în acest sens. Sigur că au urmat alte eforturi până reședința să devină una proprie pentru o eparhie ortodoxă, atât în ceea ce privește reorganizarea spațiului sacru al bisericii spre a devenii Catedrală Arhiepiscopală, precum și a spațiilor administrative și reședința chiriarhului.

Inaugurarea noului centru și sfințirea catedralei a avut loc în 6 iulie 2008, la eveniment fiind prezent Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului și delegatul Preafericitului Daniel, Patriarhul României. În mod simbolic, la dorința Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae, Catedrala a fost așezată sub ocrotirea Sfinților Împărați Constantin și Elena, purtând același hram ca și catedrala Patriarhală din București, spre a arăta legătura nedespărțită cu Patriarhia Română.

Un eveniment aparte și mult necesar a fost alegerea și hirotonia Preasfințitului Părinte Ioan Cassian de Vicina, care a fost recomandat de Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae și propus de Congresul Arhiepiscopiei, Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Ne amintim cu bucurie sfântă de prima noastră vizită în Statele Unite ale Americii, în octombrie 2008, când ne-am împărtășit împreună cu delegația însoțitoare de primirea fraternă și ospitalitatea deosebită a noului și tânărului arhipăstor, Înaltpreasfințitul Nicolae, liturghisind împreună în Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Împărați Constantin și Elena, recent târnosită și împodobită în chip minunat, prin purtarea de grijă și eforturile deosebite ale Arhiepiscopului Nicolae.

Apoi, am avut bucuria să coliturghisim în 2016 în catedrala din Baia Mare, ocazie cu care am stat îndelung de vorbă cu înțeleptul și venerabilul arhiepiscop Justinian ajuns la 95 de ani, vârsta patriarhilor biblici.

Iată, că voia lui Dumnezeu, dragostea frățească și slujirea Bisericii lui Hristos ne-a adus din nou împreună spre bucuria credincioșilor. Luna mai a anului 2022, după încheierea celor doi ani de pandemie, a făcut posibil răspunsul nostru la invitația Înaltpreasfinției Sale, de a participa pe 1 mai la târnosirea bisericii de lemn în stil maramureșean de la New Jersey, ctitorită de vrednicul părinte Ionuț Voicu și înălțată cu mâinile lui, eveniment măreț și unic, la care au participat aproape 1000 de credincioși români stabiliți mai demult sau recent în Statele Unite ale Americii și veniți din toate colțurile României și din Basarabia, mulți chiar din Maramureș și Sătmar. A fost o zi plină de lumină și har, la propriu, vremea care până atunci fusese destul de rece ne-a mângâiat cu un soare plin de căldură fiind cu adevărat „zâmbetul părintesc al lui Dumnezeu” pentru o astfel de mare și unică sărbătoare.

O biserică maramureșeană așezată într-un parc secular din împrejurimile New Jersey-lui, este pentru români și chiar și pentru americani un fel de „zgârie nori” în lemn, care va aduce multe suflete la dreapta credință și pe calea mântuirii.

Vizita noastră în Arhiepiscopia păstorită de Înaltpreasfințitul Nicolae s-a încheiat prin slujirea în Catedrala Mitropolitană în 21-22 mai 2022; eparhie care a fost înălțată din octombrie 2016 la rangul de Mitropolie Ortodoxă Română a Celor două Americi, aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și înființarea în 2017 a Episcopiei Ortodoxe a Canadei, ceremonia de înălțare în rangul de mitropolit, a hirotoniei Preasfințitului Ioan Casian ca episcop al Canadei a avut loc în 30 aprilie 2017 la Chicago, respectiv 7 mai 2017, la Montreal.

De data aceasta am găsit o Mitropolie consolidată care nu mai este la început de drum, numărul de parohii și de preoți înmulțindu-se considerabil ca și proiectele eparhiale, pe toate planurile de activitate bisericească, iar infrastructura bisericii s-a dezvoltat simetric.

Mulțumind fratelui nostru întru slujirea Bisericii lui Hristos, Înaltpreasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Nicolae, pentru invitația făcută și dragostea fraternă deosebită de care ne-a împărtășit în timpul șederii delegației noastre eparhiale în Mitropolia celor două Americi, îl așteptăm cu drag în România creștină, „Grădina Maicii Domnului” și patria nașterii Înaltpreasfinției Sale, între 25-27 iulie 2022, în Maramureș, unde va avea loc întâlnirea de 30 de ani a absolvirii Facultății de Teologie de la Sibiu promoția 1988-1992.

Pentru toate câte Dumnezeu, Maica Domnului, Sfântul Ierarh Nicolae, ocrotitorul ceresc al Înaltpreasfinției Voastre v-au ajutat să le îndepliniți și pentru modul înțelept, pastoral și responsabil în care păstoriți clerul și poporul lui Dumnezeu cel ortodox cu rădăcini în România, rugăm acum, la împlinirea celor două decenii de arhierie, pe Hristos, Arhiereul cel Veșnic să Vă răsplătească, să Vă ocrotească și să Vă întărească pentru slujirea mare și sfântă ce vă stă înainte și să Vă dăruiască ani mulți cu sănătate deplină, spre bucuria preoților și credincioșilor încredințați Înaltpreasfinției Voastre spre arhipăstorire.

Întru mulți, rodnici și binecuvântați ani Înaltpreasfințite Părinte Mitropolit Nicolae și preaiubit frate întru Hristos Domnul.

Baia Mare

14 iulie 2022

† IUSTIN

Episcopul Maramureșului și Sătmarului