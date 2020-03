Ady Nicula, Medic specialist ATI, șef de secție la Spitalul Municipal „Dr.Aurel Tulbure” Făgăraș a transmis un mesaj foarte dur celor care nu respectă normele de autoizolare și îi pun în pericol pe toți cei cu care intă în contact. Acesta a postat mesajul pe pagina personală de Facebook de unde a fost distribuit de 16.000 de ori.

”Am ieșit din gardă , sunt obosit dar nu epuizat , nu am operat toată noaptea , colegii mei au fost miloși cu mine , și , ce să vezi , in Făgăraș este plin de oameni pe străzi , ca in orice zi normala … Este vreme frumoasa dar , ce nu ați priceput , ce ați omis oare , iată , minune , că este o epidemie teribilă , mondială , provocata de un virus , care la oamenii vârstnici produce decesul … este extrem de infecțios , o persoana infectează 3 , că două săptămâni durează sa vedeți simptomele …80 la sută din morții din Italia sunt peste 70 de ani , ați văzut pozele cu zecile de sicrie sigilate ??? Cum adică sigilate , va spun eu mai clar , cei decedati au plecat pe picioare de acasă , în spital au decedat , sunt puși în coșciug , se sigilează și pleacă la crematoriu direct , deci rudele nu îi mai vad vreodată …. Sinistru , nu … Sute de morți intr o zi …..Ce nu va e clar ?!!! Așteptați apoi sistemul sa trateze sutele sau miile de infectați , unde și cu ce inconștienților , credeți că îi putem trata pe toți ?!!!! Scoateți poliția locală pe străzi și trimiteti oamenii acasă … Este inconștiență sau prostie , in masă …. Am uitat sa va spun continuarea : peste citeva zile , o sa faceți febră și cefalee … O să fiți acasă , in familie … Deja , toți ai casei sunt infectați … Urmează părinții și bunicii care după alte 3 4 zile cad la pat , nu pot respira , nu au aer , îți cer ajutorul , suni la salvare , te asculta , și ți răspund : stați acasă , nu putem să i luam , sunt prea multi , o sa venim cind putem , adică poate și peste o zi doua trei … Salvarea nu a mai venit , ei știu deja că mulți trebuiesc intubați iar capacitatea spitalului este deja depășită de zile întregi , au criterii conforme cu starea de necesitate , bunicii au febră mare , te implora să i ajuți , se sting sub ochii tai , tu plingi , acum ai înțeles , îți vine sa te dai cu capul de pereți și ți aduci aminte , era un doctor care scria ceva undeva … Între timp , bunicii decedează … TU i ai omorât , cu ignoranta și prostia ta , iar asta o sa te urmărească o viață ….. Ei , acum ce mai spui … ITI PASA , stai naiba acasă … Că asta urmează …..

Eu sunt anestezist în orașul ăsta , fac 150 de km sa vin și să plec acasă , zilnic … Suntem 4 de toți în spital , daca intram in carantină sau ne îmbolnăvim , cine va tratează ?!!!! Așa că nu uita , fiți responsabili ACUM , cind o sa vă plângeți morții apoi , nimic nu mai contează …

Continuarea continuării : tu sau o rudă tare draga ai ajuns la spital , ești mai norocos dar din păcate ești grav , stai întins pe pat și lîngă tine vine unul îmbrăcat în cosmonaut sau pompier , deh , după gust , sunt eu , medicul ATI , daca nu m am îmbolnăvit cumva pina atunci sau stau acasă in carantină , deci ești norocos … La fel , nu ai aer , ai momente de luciditate alternate cu cele de ” beție ” hipercapnica , îți trebuie aer … Mă uit la tine și la alții , sunteți citiva gravi și trebuie să intubez unul , pentru că am doar un ventilator , tu plângi , eu închid ochii și mă rog , alege tu Doamne pe cine , eu nu mai pot plânge că deja nu mai am lacrimi … Tu , te uiți după mine lung , și , cu ultimele puteri îți aduci aminte de o zi frumoasa de primăvară , cu mult soare , in care te ai simțit fericit că te ai intilnit pe strada cu o mulțime de cunoscuți , cu care ți ai strîns mana și te ai pupat , te întrebi , unde pleacă doctorul …. Apoi viața îți trece în citeva clipe prin fața ochilor și , gata ….

Așa că , STAI ACASA !!!!!”, a scris medicul.