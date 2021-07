Accidentul petrecut în cursul zilei de sâmbătă în Baia Mare a stârnit mari emoţii în comunitate. Tânăra de numai 20 de ani care şi-a pierdut viaţa este plânsă de toată lumea şi mulţi internauţi au transmis mesaje de consoleanţe familiei.

Unul dintre aceste mesaje este cel scris pe reţelele de socializare de Florin Evi:

Apasat sufletește de moartea tinerei Denisa care a survenit in cursul zilei de astazi datorita traumatismelor suferite in urma accidentului rutier din data de 04.07.2021 am indraznit a scrie necrologul morții sale.

+++

Doamne azi cu brâul morții al meu trup eu l-am învelit

L-am lăsat în urmă slăbit și prăbușit precum petalele Crinului alb căzut.

Ca o floare în lume m-Ai purtat Doamne,

făcându-mă să fiu iubită, să iubesc și cu iubire să mă învelesc.

Și-am iubit nespus de mult, iubind a mea familie și pe al meu soț mult iubit.

Noi una în iubire eram, precum Tu Doamne în iubire ne Țineai.

Și-a venit ziua în care nebunatica lumii, mi-a răpit frumosul,

iubirea și trupul meu făcându-l neputincios.

La ușile porților împărăției negre am stat urlând în a mea durere,

plângându-mi soțul și al meu trup neputincios, plângând păcătoasa moarte,

că dintr-un păcăt am ajuns să plâng la porțile ei întunecate.

Doamne eu Ție mă rog ca în inimile semenilor mei să Vorbești,

cu foc să Țâșnești, zdrobind a lor păcat, ca ei din păcatul inimii iubiri să nu mai stingă,

familii să nu mai asuprească și cu milă să se învelească punând grijă pentru tineri și copii,

pentru frați și surori, pentru părinți și bunici iubitori.

Acum Doamne La tine vin lăsând în urmă tot ce din a Ta Inimă mi-Ai dăruit,

lăsând iubire, amintiri, părinți și-o tinerețe cusută pe petale de trandafir, pe-o iubire de mălin.

Primește Doamne al meu suflet ducându-l spre Împărați și Regi, spre Sfinți,

ca eu cu ei și Tine dimpreună să locuiesc, în Împărăție fără de moarte,

fără de durere așteptând pe toți cei ce m-au iubit.

+++