Gânduri care ne bucură, ne dau speranță și ne motivează să mergem mai departe:

„Către Conducerea Spitalului Județean de Urgență „Dr.Constantin Opriș Baia Mare

Subsemnata, Dr. Sorina Dîngă Petrușan, de profesie medic de Recuperare în cadrul Spitalului Județean de Urgență Bistrița, în calitate de pacientă a secției Obstetrică- Ginecologie în perioada 16.01.2023-21.01.2023, doresc să aduc mulțumiri și să îmi exprim recunoștința față de personalul medical atât al secției Obstetrică-Ginecologie, ATI, cât și al secției Nou Născuți. Am născut în data de 17.01.2023, prin operație cezariană o fetiță și cred că și ea, dacă ar putea, le-ar mulțumi doamnelor de pe secție. Până va putea să o facă personal, îmi permit să vorbesc în numele ei. 😊

Am fost de la începutul sarcinii pacienta domnului doctor Timiș Gavrilă, dumnealui mi-a urmărit sarcina, o sarcină cu risc obstetrical crescut, o sarcină grea, toxică, motiv pentru care l-am deranjat destul de des. Consider că este medicul ideal și m-am simțit mereu în siguranță, inclusiv în cea mai importantă zi, când am născut. Este un medic de o înaltă calitate profesională, extrem de calm, această stare am simțit-o și eu datorită dumnealui și am fost foarte liniștită în cele 12 ore de travaliu, de asemenea și cand s-a decis efectuarea cezarienei. Doresc să îi mulțumesc totodată și moașei care s-a comportat exraordinar de frumos și m-a pregătit atât fizic, cât și psihic pentru nașterea naturală, care în final nu a mai avut loc.

Doamna doctor Deceanu, medicul anestezist de asemenea a avut o atitudine blândă și extrem de profesionistă, pentru care îi mulțumesc.

Referitor la personalul de pe secție, pot spune modul deosebit în care m-au primit, felul în care mi s-a explicat absolut tot ce am avut de întrebat. Da, chiar dacă sunt medic, am avut întrebări, totuși au trecut mai mult de 10 ani de la ultimul curs de Pediatrie și lucrurile s-au schimbat mult de atunci și până acum.

Pe toată perioada internării am fost consiliată referitor la îngrijirea nou născutului, doamnele doctor de pe secția Neonatologie și doamnele asistente mi-au răspuns la toate întrebările și am reușit să ies din spital alăptând exclusiv natural. De asemenea, cu o stare psihică extrem de bună, în dimineața dinaintea plecării am fost instruită de doamna asistent medical Dana, încât mersul acasă a devenit o așteptare, nu un gând care să genereze panică. Am fost mereu cu dumnealor, am cerut copilul încă din primele ore, dumnealor fiind extrem de amabile și spunându-mi că trebuie să mă și odihnesc. Sunt extrem de pregătite și pot spune că orice mamă iese lămurită dacă le ascultă pe doamnele doctor și pe doamnele asistente. Le mulțumesc extrem de mult pentru răbdare, linisțea și confortul psihic avut odată ajunse acasă. Acest lucru se datorează exclusiv dumnealor: alăptare, îngrijire nou născut, odihna mamei ș.a.m.d , toate ar fi fost un chin fără dumnealor, chiar daca eu sunt medic de profesie.

Referitor la condițiile hoteliere, eu fiind medic și într-o clinică privată cu paturi, pot spune că acestea se ridică la acel nivel. Asistentul medical șef al secției Obstetrică Ginecologie, doamna Danci Mirela, s-a interesat zilnic de starea mea și de ce nevoi am. Dar dumneaiei îi venea oare greu să creadă și alături de dumneaiei și doamnelor infirmiere care îmi aduceau masa, că fiind internată într-un spital cu asemenea servicii, nu aveam nevoie de NIMIC? Pot spune că este cea mai bună mâncare pe care am mancat-o într-un spital.

Un lucru am de spus , referitor la personalul care mă întreba aproape non stop dacă sunt mulțumită și nu le venea să creadă că nu aveam nimic de reproșat. Ulterior, am înțeles de ce sunt întrebată , eram printre singurele lăuze care nu refuzau mâncarea ( nu aveam motiv, era extrem de gustoasă) și probabil printre puținele proaspete mame care nu le vorbeau urât, fie ele, fie rudeniile venite în vizită). Da, am fost martora comportamentului extrem de urât al unor paciente , dar mai ales al aparținătorilor, față de personalul medical. Vă rog pe dvs, ca și conducere, să le spuneți cât de mulțumită am fost eu ca medic-pacientă, întrucât întrebările și îngrijorarea că ceva nu ar fi în regulă, toate acestea vin din jignirile pe care le primesc, acest lucru aducând o lipsă de încredere în propriile calități și în profesionalismul dumnealor, profesionalism care a fost la superlativ.

Vă mulțumesc extrem de mult pentru cea mai frumoasă experiență, pentru condițiile și serviciile din spital, mulțumesc întregului personal care s-a ocupat de mine și în mod deosebit medicului meu curant, Dr. Timiș Gavrilă. Cu un asemenea medic alături, o sarcină și o naștere cum am avut eu, au devenit cele mai frumoase experiențe. Îi mulțumesc enorm și mi-aș fi dorit să fi fost colegi în cei 3 ani cât am profesat la Spitalul de Recuperare Borșa. Sper să aibă parte de sănătate, pentru că își iubește extrem de mult profesia.”

Cu stimă,

Dr. Dîngă Petrușan Sorina

Medic specialist Recuperare medicală