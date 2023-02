Maramures Rookie Fest, ajuns la cea de-a 2-a editie, parte din circuitul mondial World Rookie Tour, a fost un real succes, un eveniment de clasa cu mulți participanți si cu un nivel foarte ridicat de performanta! Evenimentul care a fost finanțat cu ajutorul Consiliului Judetean Maramures, a adus la start concurenți din 6 tari, pregatiti sa ia titlul suprem si sa urce in ierarhia mondiala.

Echipa ACS Extrem Rivulus a reusit sa construiasca un park pretabil pentru un astfel de concurs in mai putin de o saptamana ! Traseul de pe partia Cora, din statiunea Izvoare, judetul Maramures care v-a rămâne ca park permanent, fiind unul omologat !

Concursul a aliniat la start echipe de top din Polonia, Ungaria, Bulgaria, Serbia , Slovenia si bineinteles Romania. Atletii s-au luptat pentru un loc pe podium, loc care le asigura automat calificarea in finala circuitului World Rookie Tour din Kaprun, din Martie , dar si pentru premiile extrem de valoroase puse la bataie de organizatori cu ajutorul sponsorilor. Haideti sa-i cunoastem pe castigatori :

Categoria girls:

locul 1: NOAM MESZAROS ( HUN ) – 69,3 puncte

locul 2 : ZUZANNA MACHOWSKA ( POL ) – 64,6 puncte

locul 3 : JESSICA ZAINEA POP ( ROU ) – 38,6 puncte

Categoria grom boys ( sub 15 ani ): locul

1 : PATRIC ILUT ( ROU ) – 91 puncte

locul 2 : GUSTAV NAWARKIEWICZ – WISINIEWSKI ( POL ) – 83,6 puncte

locul 3 : RICCO NAWARKIEWICZ – WISINIEWSKI ( POL ) – 68 puncte

Categoria rookie boys ( sub 19 ani ):

locul 1 : BALINT FODOR ( HUN ) – 71,3 puncte

locul 2 : MARC ALEXANDRU POP ( ROU) – 58 puncte

locul 3 : DAVID BARNA ( ROU ) – 55,6 puncte

Cu 91 de puncte, baimareanul Patric Ilut ( the Flying Boy ) este castigatorul overall al etapei de la Izvoare , rezultat fantastic pentru snowboardingul romanesc !

In snowparkul de la Izvoare , in intervalul 17-19 februarie , ACS Extrem Rivulus organizeaza evenimentul Romania’s Cup , concurs deschis pentru toti iubitorii de snowboard si freeski, indiferent de varsta ( grom, rookie, adult, over 40 ) , concurs cu punctaj international WSPL si FIS unde este cazul !