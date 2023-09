Modernizarea și investițiile nu mereu înseamnă progres! Lecția este învățată de unii, dar blamată de alții.

Pe malul Lăpușului, în orașul Târgu Lăpuș, între cele două poduri rutiere, se efectuează lucrări de îndepărtare a vegetației pentru realizarea unui obiectiv din unul dintre multele proiecte cu care se laudă administrația lăpușeană. În zona indicată urmează să fie realizat un segment dintr-o pistă de biciclete, însă acțiune nu este privită cu ochi buni de toți lăpușenii, cu atât mai mult cu cât în zonă au fost tăiați și arbori care au făcut parte din viața locuitorilor zonei.

Una dintre reacțiile în urma intervenției de defrișare a fost de-a dreptul emoționantă:

„Dragii mei, am crescut cu voi, am îmbătrânit împreună cu voi. Vă mulțumesc pentru tot ce mi-ați dăruit în acești ani, dar mai ales pentru liniștea sufletească. Reveneați in fiecare primăvară cu zâmbete, mai falnici, mai frumoși. Iertare pentru primăvara care nu va mai veni, dar mai ales iertare pentru că nu am avut curajul sa stau in fața excavatorului, așa cum v-am promis. Mă doare sufletul!” – s-a arătat într-o postare publică pe o rețea de socializare.