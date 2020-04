Suprasolicitarea sistemului medical din ultima perioadă a împărțit medicii în două categorii: cei care aleg să plece pentru că le este mai simplu și cei care aleg să rămână, să-și respecte jurământul depus a finalizarea studiilor.

Medicii care au ales să rămână alături de pacienți cer sprijin și nu renunță. Alin Contraș, chirurg plastician în Spitalul Județen de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare recunoașe că sistemul are și oile lui negre, dar „turma este albă”.

„Deci demisii sunt peste tot in lume,dar cadrele medicale din Romania sunt terfelite constant in ultimele zile! Oricum suntem obisnuiti sa luam suturi in fund din toate partile! E plin internetul de viteji care vor sa te trimita la moarte sigura! Poate ei ar trebui sa sustina cadrele medicale in obtinerea materialelor de protectie!

Juramantul lui Hipocrate ( Socrates /Sofocles dupa unii comentaci)are doar rol simbolic si este depasit!

Cadrele medicale din Romania au fost,sunt si vor fi eroi pentru ca si-au facut tot timpul treaba cu putin si s-au descurcat cu ce au avut!

Lasati-o mai usor cu rautatile mai ales in situatia actuala! Mass-media,99% din cadrele medicale sunt pe baricade si isi fac treaba! Sprijiniti-i!! Orice sistem are oile lui negre, dar turma este alba!!!”, a scris medicul pe Facebook.