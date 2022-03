Maşinile Google Street View se întorc în România începând cu jumătatea lunii martie, acestea urmând să „viziteze” peste 120 de localităţi şi drumuri adiacente, cu scopul de a actualiza imaginile Street View din oraşe, şosele şi autostrăzi pe Google Maps.

Astfel, preluarea de imagini 360 grade Street View în România va începe marţi, 15 martie, iar maşinile Google vor acoperi zone şi localităţi din toată ţara, de la Bucureşti, Constanţa, Hârşova, Curtea de Argeş, Iaşi sau Piatra Neamţ, şi până la Orşova, Cluj-Napoca, Vişeu de Sus sau Oradea.

Timp de jumătate de an, mașinile speciale ale companiei americane vor străbate România în lung în lat, pentru a actualiza hărțile Google. Este vorba despre două mașini Google Street View care vor parcurge șoselele din țară, dar și 100 de localități, pentru a capta imagini din cât mai multe destinații.

Aceste mașini au 7 camere care captează imagini din mers. Astfel, oamenii pot vedea imagini la 360° din numeroase locuri ale lumii, fie șosele, orașe sau chiar din natură.

„Din martie până în octombrie, mașinile vor tranzita România și vor face actualizări. În planul de traseu, sunt 100 de localități și zonele din jur. Mașina traversează localitățile pe care le are în traseu și cu acel tracker pe care îl are deasupra ei, care are 7 camere, fotografiază la 360 de grade imaginile și le actualizează pe cele pe care le-a făcut ultima oară”, explică Elisabeta Moraru, reprezentant Google România.

Serviciul Street View îi ajută pe oameni să vizualizeze cu precizie o zonă, de aceea e important ca stocul de imagini să fie actualizat în permanență, astfel încât realitatea virtuală să fie cât mai apropiată de cea din teren. „Practic, ca om virtual, te plasezi într-un anumit loc și te întorci efectiv 360 de grade în jurul tău și vezi tot ce este în jurul unei anumite locații”, spune Elisabeta Moraru.