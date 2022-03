Luniu, 07 martie, în jurul orei 11.00, polițiștii din Recea și Sighetu Marmației au depistat la volanul unor autoturisme pe strada Europa și pe strada Tisei doi bărbați în vârstă de 20 și 32 de ani.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii Postului de Poliție din Recea au constatat faptul că tânărul de 20 de ani figurează cu permisul de conducere reținut.

În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată, faptă prev. şi ped. de art. 335 alin.2 din Cod Penal.

În cazul bărbatului de 32 de ani, polițiștii au constatat faptul că a condus un autoturism având permisul de conducere anulat, iar în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1.69 mg/L alcool pur in aerul expirat. Acestuia i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.