Noi detalii cutremurătoare în cazul crimelor în serie de la Caracal. Nicola Alexe, fost șef adjunct IPJ Olt, a povestit la un post de televiziune națională că a încercat să intre peste Gheorghe Dincă, dar a fost împiedicat de procurorii.

Alexe a povestit că Dincă a fost identificat în jurul orei 2 dimineața că că a solicitat procurorului, “chiar dacă nu aveam mandat de percheziție, să descindem în forță să vedem dacă fata pe care o căutam se află în locuință.”

”Ne aflam în biroul comandantului de la Caracal. Eram 15 polițiști și 4 procurori acolo. Domnii procurori au zis că nu suntem siguri dacă acela e autorul, fapt pentru care au spus că au făcut mai devreme trei percheziții și că au rezerve față de persoana autoturismului ar putea fi și autorul infracțiunii”, a mai spus acesta.

Atunci, fostul șef adjunct IPJ Olt s-a oferit să sune personal la 112 și să sesizeze un caz de violență domestică, la adresa respetivă, fapt pentru care exista posibilitatea de a intra în orice domiciliu la orice oră, dar procurorii nu au fost de acord nici cu această variantă.

S-a așteptat astfel ora 6 dimineața când, cu mandat, s-a descins în locuința lui Gheorghe Dincă. A fost prea târziu însă.

”Am acceptat să intru în direct nu pentru a mă disculpa sau a învinovății pe cineva, ci din datorie morală față de familiilor victimelor și a opiniei publice care trebuie să știe ce s-a întâmplat.

De aproximativ trei luni am fost împuternicit adjunct șef IPJ Olt, iar lucrurile au stat altfel. Am fost informat de dispariția Alexandrei, cercetările fiind efectuate de poliția municipiului Caracal. Am spus ca șeful investigațiilor criminale să alcătuiască o echipă complexă și să meargă la fața locului pentru a efectua cercetări împreună cu Poliția Caracal.

Am plecat ulterior către Slatina, iar împreună cu celălat adjunct ne-am îndreptat spre Caracal. Am vorbit la sediul poliției despre stagiul cercetărilor și am discutat cu domnul procuror Vasilescu Liviu din cadrul DIICOT, serviciu teritorial Craiova. Între timp am încercat să iau legătura cu mai multe persoane din Caracal, cu scopul de a mă informa despre un BMW, argintiu, identificat de colegi, ca ar fi posibil suspect.

Sub coordonarea procurorilor DIICOT s-a convenit să acționăm în trei locații din comuna Redea, amplasate în imediata apropiere a municipiului Caracal. În urma perchezițiilor pe care le-am efectuat nu am reușit să identificăm probe. Menționez că am intrat cu mandat de percheziție la toate cele trei locații.