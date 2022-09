Pirlog Marioara cu varsta de 37 ani, mama a 2 fetite de 4 si 6 ani,din Leordina jud. MM, are nevoie de ajutorul nostru.Din pacate, este diagnosticata cu LIMFOM NON HODGKIN și are nevoie urgenta de tratament special in strainatate iar costurile merg catre valoarea de 200.000 EURO.

Ne dorim cu toții ca Marioara sa se faca bine si sa duca o viata normala alaturi de familia ei.

Împreună cu dumneavoastra putem sa o ajutam sa aiba o viata cat mai normala.

Haideți să ne implicam!

DONATIILE SE POT FACE:

IN CONT PERSONAL:

TITULAR PIRLOG SILVIU

CONT LEI

RO47BTRLRONCRT0248131601

CONT EURO

RO94BTRLEURCRT0248131601

Firmele pot veni in sprijinul ei donând cei 2% in contul ASOCIATIEI LIGHT FOR ALL cu cont deschis la BANCA TRANSILVANIA

IBAN RO21BTRLRONCRT0480268201.

Cine doreste sa doneze poate completa contractul atasat si apoi trimis pe adresa de mail pirlogsilviu10@gmail.com /Tel. 0733944408.