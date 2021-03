Moment inedit la conferinţa de presă organizată de Marcel Ciolacu, pentru a anunţa că PSD va depune săptămâna viitoare o moţiune simplă împotriva ministrului Agriculturii Adrian Oros. În timp ce discuta cu jurnaliştii, Ciolacu a băgat mâna în buzunarul de la haină, ca să scoată un document, moment în care mai multe banconte rebele au apărut după reverul hainei politicianului.

Marcel Ciolacu a anunţat moţiune simplă impotriva ministrului Agriculturii, Adrian Oros, în cadrul unei conferinţe de presă, iar apoi a început să discute cu jurnaliştii pe acest subiect. În momentul în care un jurnalist îl întreba despre situaţia în care cetăţenii străini care achiziţionează teren agricol, Marcel Ciolacu a băgat mâna în buzunar să scoată un document, moment în care un teanc de bani a ieşit din buzunarul hainei şefului PSD. Ciolacu a reacţionat ulterior şi a rezolvat situaţia.

„Am avut astăzi o întâlnire foarte bună cu reprezentanţii asociaţiilor şi sindicatelor din domeniul agroalimentar. Am văzut că concomitent cu întâlnirea noastră a ieşit şi domnul ministru Oros şi a produs anumite ştiri. Cu toţii am tras o singură concluzie – domnul ministru Oros e într-o lume paralelă faţă de ceea ce se întâmplă în acest moment în acest domeniu. În primul rând, nu s-au luat măsuri. Nu au fost date nici până acum despăgubirile pentru secetă. Nu a fost plătită acciza pe trimestrul trei şi patru de anul trecut, ceea ce reprezintă 60% din totalul de acciză. Nu în ultimul rând, am văzut că domnul ministru Oros a venit cu o iniţiativă parlamentară, a depus-o la Senat, să modifice legea 17 privitoare la înstrăinarea terenurilor. Împreună cu colegii mei am decis săptămâna viitoare să depunem o moţiune simplă la adresa ministrului Oros la Camera Deputaţilor. Pericolul asupra securităţii alimentare în acest moment e unul real. România nu mai produce pesticide, îngrăşăminte sau seminţe. Vedem că în continuare nu se ia nicio măsură în această zonă. Nu vedem un program coerent în acest moment din partea Ministerului Agriculturii”, a afirmat Marcel Ciolacu, joi într-o conferinţă de presă.