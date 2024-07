„Romanian Weekend at The Wharf” se întoarce la Washington, D.C. în perioada 12-14 iulie 2024, cu muzică, dans, mâncare, vin, spectacole de cuvinte vorbite, concerte și spectacole de artizanat.

Una dintre atracțiile celui mai mare festival românesc din America de Nord va fi Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”.

Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” a fost înființat în urmă cu 65 de ani cu scopul specific de a prețui și promova tradițiile populare imemoriale din Nord-Vestul României, păstrate din generație în generație până în prezent. Ansamblul își îndeplinește misiunea prin spectacole care oferă expoziții autentice și spectaculoase ale bogăției artelor, meșteșugurilor și tradițiilor din regiunea Maramureș.

Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania” va concerta în toate cele trei zile ale festivalului din Statele Unite:

• Vineri, 12 iulie 2024, ora 17:00

• Sâmbătă, 13 iulie 2024 la 12:00, 15:00, 17:00

• duminică, 14 iulie 2024 la 12:00, 14:30, 16:00

„The Romanian Weekend at The Wharf” este inițiat și co-organizat de Ambasada României în Statele Unite și Institutul Cultural Român din New York / ICR New York, cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș, Organizația de Management a Destinației Maramureș și numeroși parteneri, colaboratori și prieteni de pe ambele maluri ale Atlanticului.