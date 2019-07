Maramureșul se află sub incidența unei avertizări Cod Galben valabil până la ora 15:40. Este vizată zona de munte de peste cota 1800 m, respectiv orașele Borșa, Vișeu de Sus, Poienile de Sub Munte, Moisei, Repedea, Săcel;

Se vor semnala : averse care vor cumula local 25 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat grindină de dimensiuni mici.

Indicele de confort termic a depasit usor pragul critic de 80 unitati in municipiul Sighetu Marmatiei. Valoare temperatura aerului in municipiul Sighetu Marmatiei 33 grade Celsius. Valoare temperatura resimtita de corpul uman 39 grade Celsius.Indicele de confort termic (temperatură – umezeală, ITU) a depășit ușor pragul critic de 80 de unități în municipiul Baia Mare.

Valoare temperatura aerului in municipiul Baia Mare 33 grade Celsius. Valoare temperatura resimtita de corpul uman 38 grade Celsius.