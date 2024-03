Maramureşul a fost promovat ca destinaţie turistică la Internationale Tourismusbörse Berlin (ITB), alături de alte zone din România.

„Dragostea de Maramureş le-a fost far călăuzitor membrilor delegaţiei care zilele acestea au reprezentat judeţul nostru în cadrul ITB Berlin, cel mai mare şi important târg de turism din lume (…). Consiliul Judeţean Maramureş a participat la acest eveniment la invitaţia Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului şi a Organizaţiei de Management al Destinaţiei Judeţene Maramureş.

Conform aceleiaşi surse, ediţia din acest an a ITB Berlin a reunit peste 10.000 de expozanţi şi aproximativ 160.000 de vizitatori.

ITB Berlin constituie o platformă B2B care oferă atât oportunitatea promovării diferitelor destinaţii, cât şi ocazia de a iniţia noi parteneriate şi colaborări cu operatori din industrie.

Portofoliul evenimentului din acest an a reflectat cele mai recente evoluţii din lumea călătoriilor, având segmente de showroom grupate pe mai multe nişe, care s-au adresat diferitelor categorii de călători. În paralel, sub motto-ul „Pioneer the Transition in Travel & Tourism. Together”, a avut loc şi Convenţia ITB, unde experţi din mediul de afaceri, ştiinţă şi politică au dezbătut cele mai noi concepte şi strategii pentru industria călătoriilor, aflată în continuă tranziţie.

„Din pavilionul naţional al României au făcut parte 38 de co-expozanţi, care au conlucrat pentru a eficientiza eforturile de promovare a ţării noastre. Vizitatorii pavilionului au avut ocazia de a viziona cadre dintr-o producţie video realizată de regizorul britanic Charlie Ottley, care au redat unele dintre cele mai frumoase atracţii ale patrimoniului turistic naţional”, a precizat CJ Maramureş.

În pavilionul naţional au fost prezenţi Lucian-Ioan Rus, secretar de stat la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, şi Ioana Podosu, şefa Direcţiei Generale a Turismului din cadrul Ministerului Economiei.

Printre oaspeţii pavilionului s-au numărat Adriana-Loreta Stănescu, ambasadoare a României în Germania, Cristina Halacu-Nicon, ministru-consilier, şi Cristian Mihăilescu, consilier.

Totodată, judeţul Maramureş a beneficiat şi de un spaţiu dedicat pe platforma digitală a evenimentului, care a facilitat stabilirea unei agende de întâlniri cu operatori din Germania, Marea Britanie, Australia, Polonia şi Georgia.