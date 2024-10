În perioada 24-25 septembrie, județul Maramureș a găzduit cea de-a patra întâlnire transnațională de învățare combinată cu vizite de studiu în cadrul proiectului SIRM – Integrarea Socio-Economică a Refugiaților și Migranților. Tema acestei întâlniri a fost „Cooperarea inter-instituțională – rolul instituțiilor publice și ONG-urilor”. În deschiderea evenimentului, vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Radu Trufan, a adresat participanților cuvântul de bun venit și le-a prezentat eforturile administrației județene și ale partenerilor reprezentați de alte instituții publice, ONG-uri, culte religioase și sectorul economic în ceea ce privește buna gestionare a fluxului de refugiați care au ajuns în județul Maramureș după declanșarea războiului din Ucraina.

Sesiunea de prezentări a fost deschisăde cătrecomisar-șef de poliție Simona Chioran, director al Centrului Regional de Proceduri si Cazare pentru Solicitanți de Azil Maramureș, care a prezentat situația generalăarefugiaților și migranților din România, după care șapte dintre partenerii proiectului au diseminat bune practici implementate de regiunile și instituțiile pe care le reprezintă.

Reprezentanții Consiliului Județean Maramureș au prezentat demersurile derulate la nivel județean în sprijinul refugiaților din Ucraina, printre care constituirea unui grup de lucru dedicat, parteneriatul cu autorități publice și organizații neguvernamentale locale și internaționale, deschiderea primului centru Blue Dot din România, dezvoltarea unei platforme online cu scopul de a interconecta nevoile refugiaților cu opțiunile de ajutorare disponibile, darși alte măsuride sprijinire a refugiaților atât în ceea ce privește asigurarea nevoilor primare, cât și a celor secundare sau terțiare.

În continuarea sesiunii, reprezentanții Voievodatului Podkarpackie din Polonia au prezentat acțiunile realizate sub egida „Academiei de Migrație”, dar și numeroasele activități derulate de Fundația PRO-FIL în sprijinul refugiaților ucraineni. La rândul lor, reprezentanții Regiunii Autonome Prešov din Slovacia au prezentat inițiativele de cooperare interinstituțională cu autoritățile locale, cu Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și cu diverse ONG-uri, cu rol desprijinirea persoanelor care fug din calea războiului.

În continuare, reprezentanții Municipalității Brindisi din Italia au prezentatonlineexperiența Confederației Globale a Diasporei în răspunsul la criza refugiațilordin Ucraina, după care reprezentanții Universității Tehnologice Munster din Irlanda au prezentat Programul de sprijin pentru angajare – Connect Ireland. În cadrul sesiuniide prezentări, Universitatea Letonă din Letonia a prezentat activitățile organizației neguvernamentale „I want to help refugees”, ca exemplu de bună practică, după care reprezentanți ai MunicipalitățiiŠibenik din Croația au prezentatinițiativele de sprijin pentru ucraineni în zona Šibensko- Knin, cum ar fi proiectul „Construirea unei societăți primitoare”, derulat prin cooperarea cu instituții și organizații implicate în activități de ajutorare a refugiaților.

Întâlnirea a continuat cu un workshop moderat de Universitatea din Groningen, Regatul Țărilor de Jos, în cadrul căruia s-au identificat provocările privind cooperarea interinstituțională în gestionarea situației refugiaților și migranților, dar și strategiile care pot fi implementate pentru depășirea lor. Totodată, participanții la workshop au dezbătut modalități pentru stabilirea unor parteneriate interinstituționale pe termen lung, care să fie atât mutual benefice, cât și aliniate la obiectivele mai largi ale instituțiilor și organizațiilor pe care le reprezintă.

Prima zi a celei de-a patra întâlniri transnaționale s-a încheiat cu vizita de studiu care a avut loc la noul centru al Federației Young Men’s Christian Association (YMCA România), organizație neguvernamentală care se remarcă prin acțiuni și inițiative dedicate tinerilor, refugiaților și migranților. În cadrul acestei vizite, participanților le-au fost prezentate activitățile centrului YMCA România, precum: programul afterschoolconceput pentru a oferi copiilor din comunitățile ucrainene un spațiu sigur în care să crească, să se dezvolte și să interacționeze între ei, programul de suport pentru sănătatea mintală prin terapie pentru copiii și adulții din Ucraina, cursurile de limba română certificate și consilierea în găsirea unui loc de muncă, oferite în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș, atelierele de parenting, clubul pentru seniori și Hub-ul mobil YMCA. De asemenea, YMCA România găzduiește reprezentanți ai YMCA Ucraina pentru traininguri de tabără, continuând o prietenie fructuoasă și facilitând învățarea și dezvoltarea unor practici valoroase, cu scopul de a dezvolta un cadru consistent pentru tabere.

A doua zi a întâlnirii transnaționale a fost dedicată exclusiv vizitelor de studiu care au avut loc la Centrul COMAND din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș și la Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Maramureș. În cadrul primei vizite de studiu, participanții au fost familiarizați cu activitatea centruluide comandă integrat pentru situații de urgență, după care acestora le-au fost prezentate dispeceratul integrat pentru situații de urgență, spațiile dedicate ședințelor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, dar și tehnica de intervenție utilizată la nivelul instituției. Întâlnirea s-a încheiat cu vizita de studiu organizată în cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Maramureșdin Șomcuta Mare. Agenda vizitei a cuprins prezentarea atribuțiilor instituției și procedurile specifice, prezentarea spațiilor din cadrul centrului, dar și prezentarea inițiativelor de cooperare cu ONG-uri și cu Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” din Șomcuta Mare, materializate sub forma unui program de integrare ce are la bază activități educaționale, culturale, sociale, dar și de consiliere și sprijin financiar.

Următoarea întâlnire transnațională din cadrul proiectului SIRM va avea loc anul viitor, urmând să fie găzduită de către Universitatea Letonă din Letonia.

Proiectul SIRM – Integrarea Socio-Economică a Refugiaților și Migranților este implementat de către Agenția de Dezvoltare Regională Rzeszow din subordinea Voievodatul Podkarpackie (înfrățit cu județul Maramureș), în calitate de lider de proiect, alături parteneri reprezentați de regiuni și instituții din România (Maramureș), Irlanda, Țările de Jos, Letonia, Slovacia, Italia, Croația și Polonia.

Obiectivul general al proiectului SIRM este îmbunătățirea implementării a 8 politici de dezvoltare regională în domeniul integrării socio-economice a migranților și refugiaților, o problemă importantă în domeniul incluziunii sociale fiind integrarea socio-economică a migranților din țările terțe.

Proiectul este finanțat prin programul INTERREG EUROPE 2021-2027, apelul 1, având un buget total de 1.620.928 euro. Bugetul aferent Consiliului Județean Maramureș, pentru cei patru ani de implementare, este de 140.370 euro, din care contribuția ERDF este de 112.296 euro (80% din bugetul total), iar cofinanțarea națională este de 28.074 euro (20% din bugetul total), din care 25.266,4 euro este cofinanțarea de la bugetul de stat (18%), iar 2% este cofinanțarea Consiliului Județean Maramureș, în valoare de 2.807,4 euro.