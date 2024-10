Serviciul de Ambulanță Județean Maramureș, în calitate de beneficiar al finanțării conforme contractului de finanțare : 1443/68/I3.2/25.04.2024

Pentru proiectul „DIGITALIZAREA SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN MARAMUREȘ”, depus conform apelului de proiect PNNR/2023, cod apel MS-732, Pilonul II, Componenta 7, Investiția: Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină,

Investiția specifică: 13.2 – Digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar aflate în subordinea Ministerului Sănătății.

Obiectivul principal al proiectului: Structura de digitalizare propusă prin proiectul „DIGITALIZAREA SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN MARAMUREȘ”, prevede implementarea unor soluții digitale de ultimă generație.

Obiectivele proiectului:

Componenta 1: Îmbunătățirea/dezvoltarea rețelelor de comunicații și a infrastructurii IT/hardware la nivelul instituției: implementarea unor componente noi, actualizarea sau extinderea componentelor hardware existente și ale rețelei de comunicații IT; actualizarea sau instalarea software-ului legat de rețele IT și securitate; actualitatea sau instalarea dispozitivelor hardware IT.

Componenta 2: Implementarea și/sau îmbunătățirea software-ului non-clinic și a interoperabilității cu următoarele activități eligibile: implementarea unor sisteme noi, actualizarea sau extinderea modulelor software non-clinice legate de funcționarea instituției; implementarea unor sisteme noi, actualizarea sau extinderea sistemelor de operare, platformelor, aplicațiilor software de birou.

Valoarea totală a proiectului: 3.542.754,01 lei inclusiv TVA. Contract de finanțare: nr. 1443/68/I3.2/25.04.2024 Data finalizării proiectului: 30.09.2025



Date de contact: Serviciul de Ambulanță Județean Maramureș, Adresă: Baia Mare, str. Progresului, nr. 17, Maramureș, E-mail: secretariat@ambulantamaramures.ro, Telefon: +40 262 212888, Fax: +40 262 217555.

Manager proiect: Jur. Mihai Dan

Manager general interimar,

Ec. Mădălina Cîmpean