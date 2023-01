Şahiștii maramureșeni au obţinut 4 medalii la Concursul Naţional Şcolar de Şah Elisabeta Polihroniade desfăsurat la Căciulata.

În perioada 3-8 ianuarie 2023 s-a desfășurat la Căciulata „Concursul Naţional Şcolar de Şah Elisabeta Polihroniade”.

La competiţia de la Căciulata au participat 180 de șahiști din întreagă ţară. Au venit unii dintre cei mai buni jucători juniori ai României. Au concurat pe categorii de vâstă de la 7 ani la 17 ani la „șah-clasic”, separat fete și băieți. Ținta a fost ocuparea unui loc pe podiumul naţional și calificarea la Campionatul Mondial Școlar de Șah – 2023.

Clubul de șah „Tinerii Lei” din Baia Mare a participat cu 8 copii, cei patru câștigători fiind:

MEDALIE DE AUR:

VĂLEAN SOFIA AYANA 🥰

(categoria fete sub 7 ani)

3 MEDALII DE ARGINT AU REUȘIT SĂ OBȚINĂ:

MARCHIȘ CARLA IOANA 🥰

(categoria fete sub 7 ani)

FORAL RAREȘ 🥰

(categoria băieți sub 7 ani)ȘUNEA SARA MARIA 🥰

(categoria fete sub 13 ani) – Sara este dublu legitimată ( LPS Satu Mare/Tinerii Lei Baia Mare) – Felicitări George Catalin pentru implicarea deosebită și pentru rezultatele obținute!! 🥰🥰🥰

Deși nu au reușit să urce pe podium, ne bucurăm foarte mult pentru evoluția leuților:

PAȘCA ALEXANDRU DANIEL

BERCU RĂZVAN

VĂLEAN PATRICK

PETCU INA



„Felicitări dragi părinți pentru implicarea deosebită de care dați dovadă de fiecare dată! Mulțumim pentru increderea pe care ne-ați oferit-o și pentru faptul că, reușim împreună să creem o echipă puternică: COPII- PĂRINȚI- ANTRENORI .

O să spun și o să mă repet de fiecare dată : VOI, PĂRINȚII, sunteți cei mai importanți!! 🥰 Pentru că voi puteți de fiecare dată să creșteți și să-l educați cel mai bine pe copilul dumneavoastră și să îl învățați să fie: puternic, ambițios, curajos, serios, harnic, și lista poate continua la nesfârșit 🥰🥰🥰.” – se arată în mesajul oficialilor clubului băimărean.