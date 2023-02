Un maramureșean și-a văzut viața cu ochii după ce pe mașina acestuia, aflată în mers, a căzut o bucată de gheață desprinsă de pe un camion care circula în fața sa, spărgând-i parbrizul. Dacă inițial șoferul camionului s-a arătat dispus să îi ofere asigurarea, pentru a-și repera mașina, lucrurile s-au schimbat rapid și nici polițiștii nu l-au ajutat prea mult, mai exact deloc.

„Azi dimineață circulând cu mașina între Moftin și Carei de pe un camion aflat în mers s-a desprins o bucata de gheata care mi-a spart parbrizul, am clanxonat. am blitat camionul din fata să opreasca, dar fără nici un rezultat, am reușit sa îl depășesc și am încercat sa îl opresc fără nici o șansă, am sunat la 112 de unde mi s-a spus sa merg la biroul rutier din Carei pentru a depune o plângere, între timp ce vorbeam cu ofițerul de servici de la politia Carei, la intrarea pe centura Careiului a oprit camionul cu pricina, am oprit și eu moment în care o mașină care rula în spatele meu a oprit și șoferul mi-a dat cartea de vizita, în caz ca am nevoie de martor, el fiind în spatele meu a văzut ce sa întâmplat!

Șoferul camionului a zis sa îl urmez pana în Carei ca are descărcare și îmi va da Asigurarea, pana am ajuns în Carei nu știu ce sa întâmplat cu dansul, cu cine a vorbit, când am ajuns în curtea societății unde avea descărcarea mi-a zis ca nu am cum dovedi ca de la el a căzut gheata și nu îmi da asigurarea, spunându-mi ca pot merge la politie sau unde vreau eu deoarece nu am filmare cum ca de la el ar fi căzut gheata!

Am mers la politie în Carei unde ofițerul de serviciu a sunat o patrula de la rutiera care era în teren sa vina la sediu, aceștia din urma i-ar fi spus ca nu vin deoarece nu au ce sa facă ei în situația asta, insistând ofițerul de serviciu sa vina la sediu deoarece este o sesizare făcută prin 112 aceștia au ajuns după 30 minute spunându-mi ca nu au cu ce ma ajuta, dar într-un final au spus sa mergem împreună la firma unde era camionul pentru descărcare, ajunși acolo, de fata cu șoferul aceeași chestie susțineau și ei și șoferul ca nu am dovada ca de la el a căzut gheata, și de ce nu am o camera de bord (tot eu vinovat, ca nu am camera de bord, de parca e obligatoriu prin lege sa ai, circulând zilnic 200 300 km o sa îmi cumpăr una) degeaba le-am zis ca a oprit omul din spatele meu care a văzut tot și am cartea lui de vizita și poate veni de martor….

Concluzie nu am rezolvat nimic, ultimele cuvinte ale polițiștilor a fost sa depun plângere la parchet dacă cred ca se merita pt un parbriz….

Dar oare dacă gheata cadea pe partea mea și intra prin parbriz, și mă lovea cu tot cu parbriz sau dacă muream, sau dacă mă pierdeam în momentul când a căzut pe parbriz și trageam de volan săream cu mașina undeva, sau loveam alte mașini tot așa se comporta politia din Carei!? ”, ne scrie sătmăreanul