Ediția a 29-a a Festivalului Internațional de Artele Spectacolului ATELIER, care se va desfășura în Baia Mare în perioada 10 – 17 iunie, ne propune un program structurat pe trei secțiuni, aparent distincte, dar conturând în același timp una dintre posibilele radiografii ale stării şi dinamicii regiei, dramaturgiei, scenografiei, coregrafiei, muzicii de scenă şi artei actorului secolului XXI.

Secțiunea TINERI REGIZORI LA MATURITATE cuprinde spectacole montate de opt dintre cei mai interesanți și versatili regizori ai ultimului deceniu: Adina Lazăr, Andrei Măjeri, Luana Hagiu, Andrei Huțuleac, Victor Olăhuț, Diana Mititelu, Bobi Pricop și Andrei Dinu.

O altă secțiune, intitulată TEATRU ÎN MIȘCARE ne propune cinci spectacole de dans contemporan, teatru fizic, teatru gestual, teatru acrobatic și teatru stradal, secțiune care a reprezentat una dintre preocupările constante ale Festivalului ATELIER, încă de la prima sa ediție din anul 1992.

În fine, secțiunea FOCUS TEATRUL SPANIOL cuprinde spectacole propuse de XA TEATRE și COMPANIA ANNA CONFETTI. Un atelier de coregrafie și teatru acrobatic va fi susținut de artistul argentinian Nicanor de Elia.

Reamintim că Festivalul Internațional de Artele Spectacolului ATELIER a creat în ultimii treizeci de ani un cadru instituţionalizat pentru afirmarea formelor noi de expresie artistică, a stimulat spiritul de avangardă în teatrul românesc, a creat o rampă de lansare pentru tinerii artişti interesaţi de experienţele novatoare și a oferit companiilor independente posibilitatea de a-şi prezenta producţiile axate în principal pe înnoirea limbajului teatral.

Programul complet al celei de a 29-a ediții

Sâmbătă, 10 iunie

16.30 DESCHIDEREA OFICIALĂ A FESTIVALULUI – Foaier

17.00 NU VORBIM DESPRE ASTA de Alexandra Felseghi, regia: Adina Lazăr | Teatrul ODEON București | sala mare

19.30 TINEREȚEA UNUI DICTATOR – Proiecție film artistic | scenariul și regia: Andy Lupu | Teatrul de Păpuși

22.00 NAUFRAGIAT! de Donald Margulies, regia: Andrei Huțuleac | Teatrul MARIA FILOTTI Brăila | sala mare

Duminică, 11 iunie

17.30 REVISTA SCENA – lansarea numarului 60, in prezența doamnei Cristina Modreanu (redactor-sef) și a doamnei Oana Cristea Grigorescu (redactor-șef adjunct) | foaier

18.00 DELFINI (distribuția 1 ), după ”Singurătatea pietrelor” de Flavius Lucăcel | rescriere și regie: Adina Lazăr | Teatrul Municipal Baia Mare | sala mare

21.00 AMADEUS de Peter Shaffer, regia Tapasztó Erno | Pinceszinhaz Szeged (Ungaria) & Aradi Kamaraszínház | Teatrul de Păpuși

Luni, 12 iunie

10.00 WORKSHOP DE COREGRAFIE, susținut de coregraful francez NICANOR DE ELIA | sala balet

17.30 CUCERIREA PARADISULUI – vernisajul expoziției de pictură a artistului ARMAND RICHELET KLEINBERG (Belgia) | foaier

18.00 AIGUA – spectacol de teatru acrobatic, regia: Biel Jorda |

XA!TEATRE Spania | Piața Cetății

20.00 TEATRU GERMAN ÎN LIMBA ROMÂNĂ: BRECHT, WEDEKIND, BÜCHNER – lansare de carte în prezența traducătorului Victor Scoradeț | Foaierul Teatrului

20.30 EROINE, după Publius Ovidius Naso, regia: Andrei Măjeri | Teatrul MIHAI EMINESCU Botoșani | sala mare

Marți, 13 iunie

10.00 WORKSHOP DE COREGRAFIE, susținut de coregraful francez NICANOR DE ELIA | sala balet

17.00 NOI TENDINȚE ÎN TEATRUL DE AZI – colocviu despre tehnicile actuale din artele circului, în conjuncție cu noile forme de expresie din teatrul și dansul contemporan | foaierul Teatrului

18.30 PATIMA, după Mihail Sorbul, regia: Luana Hagiu | Teatrul Național AURELIU MANEA Turda | sala studio

21.00 DIVERSIUNE IN ETER – lansare de carte în prezența autorului Radu Dinulescu | foaierul Teatrului

21.20 JOCURI ÎN CURTEA DIN SPATE de Edna Mazya, regia: Diana Mititelu | Teatrul de Stat Constanța | sala mare, cu publicul pe gradene

Miercuri, 14 iunie

10.00 WORKSHOP DE COREGRAFIE, susținut de coregraful francez NICANOR DE ELIA | sala balet

17.00 PLACEBO – spectacol de dans contemporan, concept și coregrafia: Arcadie Rusu | Teatrul Municipal Baia Mare | sala mare

21.30 UN OM SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII de Eugène Ionesco – lansare de carte în prezența traducătorului Doru Mareș | foaierul Teatrului

22.00 SCHMURZ – o nebunie de teatru-fizic după Boris Vian, regia și coregrafia: Gyorfi Csaba | Teatrul ”Szigligeti” Oradea | sala mare

Joi, 15 iunie

11.00 VIAȚA LUI OMM, coodonator Eduard Bîndiu | Coproducție TMBM și Asociația Artspot Baia Mare | sala studio

13.00 APOCALIPTIC IMPROBABIL, coordonator Andrei Han | Spectacol produs de Asociația Artspot Baia Mare | sala studio

17.00 NUNTA – spectacol de teatru stradal, regia: Victor Olăhuț | Teatrul de Nord Satu Mare – Trupa MIHAI RAICU | PORTRET ÎN ATELIER | Piața Cetății, intrare liberă

19.30 FIUL de Florian Zeller, regia: Bobi Pricop | Teatrul REGINA MARIA Oradea | sala mare, cu publicul pe gradene

Vineri, 16 iunie

13.00 ORE ÎNCHISE, coordonator Dragoș Călin | Coproducție TMBM și Asociația Artspot Baia Mare | sala studio

18.00 FRESH AIR – spectacol de teatru gestual, regia : Pep Vila |

Compania ANNA CONFETTI Spania | Colonia Pictorilor

20.30 POMONA de Alistair McDowall, regia: Andrei Dinu | Teatrul de Nord Satu Mare – Trupa MIHAI RAICU PORTRET ÎN ATELIER | sala mare, cu publicul pe gradene

Sâmbătă, 17 iunie

17.00 DELFINI (distribuția 2), după ”Singurătatea pietrelor” de Flavius Lucăcel, rescriere și regie: Adina Lazăr | Teatrul Municipal Baia Mare | sala mare

20.00 – 21.00 DECERNAREA PREMIILOR ȘI CONCERT DE ÎNCHIDERE | sala mare