Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

În ziua de 30 iunie 2022, procurorii din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție efectuează 42 de percheziții domiciliare pe raza județului Iași, a municipiului București, precum și a județelor Ilfov, Galați, Maramureș, Suceava, Neamț și Vaslui, într-un dosar penal în care s-a dispus continuarea urmăririi penale față de 38 de suspecți, dintre care 24 persoane fizice și 14 persoane juridice, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1 C. pen. și obținere ilegală de fonduri în formă continuată, faptă prev. de art. 306 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (9 acte materiale), respectiv complicitate la obținere ilegală de fonduri, faptă prev. de art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 306 alin. 1 C. pen.

În urma cercetărilor a rezultat faptul că, în perioada anilor 2019-2020, pe teritoriul României s-a constituit un grup infracțional organizat care, în realizarea aceleiași rezoluții, folosind mai multe societăți comerciale, ar fi obținut pe nedrept prin programul „Start UP Nation” fonduri nerambursabile garantate de bugetul de stat, în cuantum total de 1.571.687 lei.

Perchezițiile sunt efectuate cu sprijinul DGPMB-SICE, IPJ Iași, IPJ Galați, IPJ Maramureș, IPJ Suceava, IPJ Neamț, IPJ Vaslui, Brigăzii de Intervenție a Jandarmeriei Vlad Țepeș, IGPR-Direcția Operațiuni Speciale, Brigăzii Operațiuni Speciale București, Brigăzii Operațiuni Speciale Iași și Inspectoratului General de Aviație.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.

Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.