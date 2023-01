Sunt un jurnalist tânăr, unul dintre foarte puținii, dar nu mă laud cu asta, ci din contră: îmi fac autocritica și vă spun că în unele situații mă simt depășit de subiecte deoarece nu le înțeleg pe deplin și nu cunosc conexiunile dintre unii actori de pe diversele scene sociale, fie locale, fie naționale.

Am unele surse, cei care mă cunosc de un timp deja știu faptul că nu pot fi ținut în frâu de cineva sau nu pot fi oprit din a face ceea ce vreau și simt, acesta este motivul pentru care mă ajută, îmi deschid ochii, îmi oferă informații sau cel puțin mă ghidează și îmi oferă o perspectivă de a documenta subiectul.

Nu-s cel mai strălucit jurnalist, știu asta! Dar cel puțin fac jurnalistica asta din plăcere, nu pentru că nu știu face altceva sau n-am alte oportunități. Iar dacă tot am zis de jurnalistică, să ne întoarcem puțin la un subiect prezentat ieri într-o manieră generală. Este vorba de cei 21 de consilieri locali ai Municipiului Baia Mare care sunt puși în postura de a plăti sume halucinante pentru că n-au oferit un vot pentru un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unui PUZ (Plan urbanistic zonal) care ar fi însemnat realizarea unei construcții în zona dintre Bulevardul București și Străzile Gheorghe Bilașcu și Petru Maior.

Haideți să clarificăm situația:

În primul rând, terenul în cauză este un teren proprietate privată. Proprietarul a respectat și a urmat legea, a depus solicitările necesare pentru a putea să realizeze proiectul și totuși, PUZ-ul nu a fost votat. Proprietarul a dat în judecată Consiliul Local al Municipiului Baia Mare și a câștigat, deci cererea acestuia trebuie să fie pusă în aplicare în cel mai scurt timp. Consilierii locali s-au trezit cu un proiect de hotărâre și își imaginau că în spate la Bizo ar fi un ditamai blocul și au votat împotrivă, neavând timp să analizeze.

Pe lângă nerespectarea legii din partea consilierilor locali, (consilieri care nu trebuie să aibă studii juridice ca să fie în consiliu), judecătorul din prima instanță s-a considerat ofensat și sfidat de gestul consilierilor, iar de aici rezultă amenda uriașă pe care aceștia au primit-o.

Trebuie să luăm în considerare și faptul că vorbim de un teren în buricul Băii Mari, în mijlocul târgului, teren ajuns în proprietate prin tot felul de mijloace și spețe mai mult sau mai puțin dubioase despre care iar nu putem vorbi prea multe că nu avem informații, dar vom reveni într-un material special dedicat.

De precizat și faptul că în Baia Mare au mai fost situații delicate privind PUZ-uri și autorizații de construcții date din burtă și în timp record. În această speță nu s-a dat și justiția și-a făcut simțită prezența. Deci, toată lumea e mulțumită mai puțin cei 21 de consilieri locali care azi, 27.01.2023, s-au reunit într-o altă ședință a consiliului local, explicând aproape la unison că votul lor de abținere sau împotriva proiectului de hotărâre s-a bazat pe faptul că mai multe avize au fost expirate și timpul limitat în care au putut să se documenteze.

Cea mai concretă perspectivă a fost oferită de Anne Marie Hordău.

„În primul rând, ședința din 21 octombrie 2022 este cea în care ni s-a supus la vot acest proiect de hotărâre, dar este și data la care noi am aflat despre hotărârea instanței, sentința în cauză. Evident că nu vorbim de o ședință și de un caz singular în care, din foarte scurt, suntem convocați și mai mult avem de studiat o documentație extrem de stufoasă, mai ales pentru cei aflați la primul mandat și pentru cei care nu au studii juridice, ci altfel de studii.

Aș dori să se consemneze și faptul că nu s-a explicat și nu ni s-a explicat caracterul imperativ al obligativității mele ca și consilier local de a adopta acest PUZ, acest proiect de hotărâre. Evident că votul meu de abținere a fost unul foarte bine întemeiat pentru că am nevoie de timp de a vorbi cu un avocat și de a vedea care este această situație nemaiîntâlnită din 2020, de când am început acest mandat.” – Anne Marie Hordău, consilier local.

În timp ce viceprimarul Pap vorbea de coeziune și spirit de echipă din partea Consiliului Local băimărean, s-a găsit deșteptul care să de-a cu coeziunea de pământ și să se creadă iar mare deștept. E vorba de consilierul Mircea Cirț care se pare că încă nu știe că doar primarul poate propune proiecte de hotărâre pentru PUZ-uri, acesta din urmă ironizându-l și spunându-i că dacă nu le convine el poate retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi, ceea ce ar fi dus la o nouă încălcare a unei sentințe din partea consilierilor locali.

Noroc cu vicele Pap care i-a explicat băbește lui Cirț faptul că au nevoie de primar în această speță.

Acum mai prezentăm unele perspective și ideile a unora care știu multe și vorbesc puține.

E peste puterile mele să înțeleg de ce în acest caz consilierii nu au votat și în altele au votat. Unii îl acuză pe primar, poate au dreptate, dar el și-a făcut treaba și a pus ca proiect de hotărâre și în 2022, dar și azi speța în cauză. Jocurile de interese și mișcările ascunse ne indică faptul că în spatele votului negativ al Consiliului Local al Municipiului Baia Mare se află senatorul bătăuș și prietenii lui care compun mafia imobiliară din Baia Mare și care și-au pus oameni în primărie, în comisii, în consilii pentru a controla totul și a bloca alte PUZ-uri alte altor dezvoltatori. Doar ei să fie la ciolan și să construiască unde vor!

Consilierii au greșit sau cum zic alții: au moștenit o greșeală și au corectat-o abia ieri, dar totuși necunoașterea legii nu te scutește de vină. Însă noi sperăm să nu fie prea târziu pentru aceștia. Există perspectiva că datorită votului pozitiv de astăzi și adoptării PUZ-ului, prin recurs, acestora li se va retrage amenda. Oricum, sperăm că au avut o lecție bună și de acum nu doar că vor respecta sentințele judecătorești, dar nici nu vor mai face jocurile unora sau a altora, în speță, a celui care ar trebui să vegheze asupra legii.

Cu alte dedesubturi și jocuri despre care la alții le e frică și să gândească vom reveni într-un alt material. eMaramures.ro o să analizeze fiecare proiect construit în Baia Mare pentru că mafia imobiliară trebuie să răspundă pentru ceea ce au făcut în acest oraș, la fel și cei care și-au pus semnăturile prin care blocuri turn s-au construit pe terenuri de tenis sau baze sportive au fost transformate în locuințe.

Deocamdată avem o concluzie: Moartea vine pentru toți!

Andrei BUDA