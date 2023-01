Probleme pentru mai mulți consilieri locali din Baia Mare după ce aceștia nu au respectat o decizie a instanței.

Astfel, 21 de consilieri locali sunt obligați la plata unei sume cu 5 zerouri după ce nu au pus în practică hotărârea definitivă din 2 iunie 2022. Cei 21 de consilieri fiind amendați cu 20 % din salariu minim brut pe economie pe zi de întârziere de la data pronunțării și totodată nerespectării deciziei, adică 2 iunie 2022.

2586/100/2022 Pietrosul SRL – Respinge excepţiile invocate în cauză. Admite cererea formulată de către reclamanta SC P.SRL, în contradictoriu cu pârâţii A.R.D., B.H.C., C.M.E., C.M., D.I.D., H.B., L.Ş., P.Z.I., P.Z.I., P.I.R., P.A.C., P.L., P.M., R.G.A. şi V.C., B.G., C.O.A., C.R., H.A.M.A., M.I.M. şi P.C.V. şi, în consecinţă: Aplică pârâţilor A.R.D., B.H.C., C.M.E., C.M., D.I.D., H.B., L.Ş., P.Z.I., P.Z.I., P.I.R., P.A.C., P.L., P.M., R.G.A. şi V.C., B.G., C.O.A., C.R., H.A.M.A., M.I.M. şi P.C.V. amenda în procent de 20% din salariul minim brut pe economie/zi de întârziere începând cu data de 02.07.2022 şi până la data punerii în executare a obligaţiei stabilite în sarcina Consiliului local Baia Mare prin sentinţa civilă nr. 1260/22.09.2021, pronunţată de Tribunalul Maramureş în dosarul nr. 1787/100/2020. Obligă pe pârâţii A.R.D., B.H.C., C.M.E., C.M., D.I.D., H.B., L.Ş., P.Z.I., P.Z.I., P.I.R., P.A.C., P.L., P.M., R.G.A. şi V.C., B.G., C.O.A., C.R., H.A.M.A., M.I.M. şi P.C.V. la plata penalităţilor în cuantum de 1.000 lei/pe zi de întârziere până la executarea aceleiaşi obligaţii. Respinge ca nefondată cererea reclamantei SC PIETROSUL SRL formulată în contradictoriu cu pârâtul C.C. – Primarul Municipiului Baia Mare. Respinge cererea reclamantei privind obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei azi, 26 ianuarie 2023.