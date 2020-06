Lucrări importante de reabilitare a infrastructurii rutiere se desfășoară în această perioadă pe DJ 186 Valea Izei, în comuna Ieud. Aflat într-o vizită de lucru pe șantierul deschis în Maramureșul istoric, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a ajuns și în comuna Ieud, aici unde primarul Nicolae Traian David i-a prezentat cele mai importante proiecte aflate în lucru în comunitate.

Lucrările de reabilitare a DJ 186 Valea Izei străbat partea de jos a comunei Ieud, în locul numit Ieudișor și se întind pe o suprafață de aproximativ 1,5 kilometri. Potrivit edilului Nicolae Traian David, aici au loc schimbări de podețe, rigole și șanțuri betonate, dar se lucrează și pentru consolidarea drumului.

”Șantierul a fost deschis în Ieud în urmă cu aproximativ trei săptămâni, iar execuția merge în ritm alert. Sunt montate semafoare pentru a veni în sprijinul șoferilor, iar relația cu executantul este una foarte bună. Colaborăm cu toții: administrația locală, administrația județeană, constructor și cetățeni și sunt convins că, în câteva luni, vom avea un drum pe Valea Izei așa cum ni-l dorim cu toții, de mai bine de trei decenii. Totodată, relațiile foarte bune pe care le avem cu executivul Consiliului Județean Maramureș ne-au ajutat să demarăm multe alte proiecte importante pentru comuna Ieud”, a declarat primarul Nicolae Traian David.

Șeful administrației județene, Gabriel Zetea, aflat la a doua vizită pe Valea Izei în ultimele săptămâni, s-a declarat mulțumit de felul în care avansează lucrările de reabilitare a DJ 186. ”Când colaborăm cu un constructor serios, lucrurile merg foarte bine. Mă bucur că atât executantul lucrării, cât și primarii aflați pe zona care este străbătută de acest drum reușesc să comunice exemplar, iar acest lucru se vede în felul în care avansează proiectul. Personal, pot spune că o promisiune pe care am făcut-o locuitorilor de pe Valea Izei la începutul mandatului meu de președinte al Consiliului Județean Maramureș a devenit realitate. Am început un proiect în acest mandat, l-am depus la finanțare, am obținut banii necesari, am reușit să îl licităm și să avem un câștigător, s-a finalizat proiectul tehnic și studiul de fezabilitate, iar muncitorii sunt în teren zi de zi, de aproximativ două luni de zile. Maramureșul este cel mai frumos județ al țării și, pentru a atrage cât mai mulți turiști, dar și pentru a-i convinge pe cei plecați în afara granițelor țării să revină acasă, trebuie să le oferim condiții cât mai bune de trai. Felicitări tuturor pentru modul exemplar în care știu să colaboreze”, a declarat șeful administrației județene, Gabriel Zetea.