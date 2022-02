Mai mulți cetățeni ne-au semnalat probleme în stratul de uzură de pe DJ 187, pe raza UAT-ului Repedea. Deși are o vechime de sub un an, drumul prezintă gropi, crăpături și alte probleme.

Consilierul Județean Vlad Adrian a constatat și eu problemele, semnalându-le mai departe:

„În cursul zilei de azi, am transmis domnului director Direcția Tehnică a Consiliului Județean Maramureș, fotografii cu fisuri apărute în partea superioară a stratului de uzură pe DJ 187, pe raza UAT-ului Repedea. De asemenea, am informat și managerul de proiect privind problemele apărute.

Conform contractului, supervizorul are obligația să constate sesizarea, să emită un ordin administrativ și să transmită antreprenorului în vederea remedierii, pe perioada garanției, așa cum prevede contractul.

Fisurile apărute sunt paralele cu axul drumului, în profil longitudinal, fiind vorba de rostul tehnologic.

Aștept răspunsuri privind soluția tehnică recomandată de supervizor.” – arată politicianul pe o rețea de socializare.

Situația ne oferă contextul să ne punem întrebarea: Cine e responsabil de lucrările efectuate din banii maramureșenilor?