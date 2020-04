La finalul săptămânii trecute s-au efectuat lucrari de intretinere a traseelor turistice din Maramures. Salvatorii montani angajati ai Serviciului Public Judetean Salvamont Maramures au actionat in echipe de 2-3 persoane pe urmatoarele trasee turistice.

In zona Groapele Chiuzbaii – Vf Ignis.

Traseul turistic punct albastru 🔵 a fost curatat in totalitate de trunchiurile si crengile doborate de vant si zapada.

Traseul triunghi rosu 🔺 Cariera Limpedea- Groapele Chiuzbaii – Vf Ignis a fost curatat de crengile si bustenii cazuti, in partea superioara(zona Biserica lui Spiridon- vf Ignis), urmand ca in zilele urmatoare sa fie degajat si in partea inferioara pana, la cantonul silvic.

S-a mai lucrat de asemenea pe banda rosie zona vf Dealului-Pasul Neteda. In aceasta zona lucrarile de intretinere se vor relua dupa topirea zapezii.

Lucrarile de curatare, intretinere si marcare vor continua si saptamanile urmatoare.