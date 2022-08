16 membri ai Ligii Studenților “Pintea Viteazul” din Baia Mare participă, în perioada 12-21 august, la Timișoara, la Forumul Organizațiilor Studențești din România, un eveniment organizat de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România.

FOSR este cel mai important eveniment studențesc din România, reunind și în acest an peste 600 de lideri ai studenților din întreaga țară, pentru a stabili prioritățile și demersurile mișcării de reprezentare a studenților.

În aceste zile, studenții analizează evenimentele ce au marcat învățământul din România în ultimul an și vor construi viziunea și strategia federației pentru următorul an universitar.

După sesiunile de formare pentru dezvoltarea participanților, se vor organiza și discuții pe tema proiectului de Lege a Învățământului Superior.