Revoltă și neputință în această dimineață la Târgu Lăpuș, acolo unde o copilă a fost grav accidentată. Evenimentul s-a petrecut în zona ANL și de vină ar fi autoritățile care au omis să monteze indicatoare cu limitarea vitezei, deși zona este una frecventată de copii.

„Din păcate, avem si primul incident mai grav in aceasta dimineață, fetiță lovită pe trecerea de pietoni in zona ANL.

Lipsa limitatoarelor si neatenția șoferilor continuă sa facă victime.

Am înteles de la autoritățile locale ca aceste limitatoare au fost comandate si se vor monta in cel mai scurt timp. Cam târziu, dar, la urma urmei ăștia suntem”, spune unul dintre martorii la incident.