Acum cîteva luni, am primit un link la fotografii tandre ale lui Ludovic Orban, Clotilde Armand, Dacian Cioloș, Dan Barna și chiar Klaus Iohannis cu un troll cunoscut sub numele de Marian Ceaușescu, despre care nici nu aș ști, neavînd cont pe Facebook, dacă nu ar fi încercat să mă oprească să ies din studioul de la B1 într-o noapte la zece, profitînd că nu există nici un fel de pază. Înțeleg că specialitatea lui sunt ambuscade fizice de acest gen, în care hărțuiește oameni (inclusiv oameni ca mine, care luptau cu Iliescu și PSD pe vremea cînd toți cei de mai sus trăiau liniștiți) cu întrebări cretine (de ex Cît v-a dat PSD ca să…) în timp ce își face selfieuri. Nu e problemă, că eu făceam deja interviuri în Valea Jiului după mineriadă să aflu de ce ne spărgeau băieții Universitatea, deci am o lungă experiență cu oamenii cavernelor și știu să deosebesc pe cei autentici de mercenari. Adevărat că după 30 de ani te aștepți să mai vezi puțină evoluție, dar ea nu are loc, tocmai pentru că liderii și trolii se pupă pe bot și ar angaja și pe Yeti doar ca să îi aducă pe ei la putere.

Sincer, am crezut că această colecție de poze e un banc prost – circulă atîtea falsuri – dar se pare că e autentică. Tot cu acea ocazie am aflat că există o persoană numită Șoșoacă – fără să mă uit la TV și fără FB îmi ia mai multă vreme să percep asemenea fenomene, ce noroc pe mine, fac o mie de lucruri mai bune în acest răstimp. Între altele, rog lumea să nu îmi trimită linkuri, mai ales la videouri, le șterg fără să le deschid. Dar iată că au loc evenimente, și chiar în presa mainstream așa că o văd și eu, în sfîrșit pe dna Șoșoacă, în fața spitalului Nasta, luptînd cu Vlad Voiculescu și cu paza spitalului.

Dincolo de observația că amenda pentru lipsa de purtare a măștii ar trebui să fie dată imediat, una constituțională, deci nu enormă, ci moderată, doamna demnitar e făcută pentru televiziune și cu nimic mai rea sau mai bună, acum că am văzut-o, decît eroi ai revoluției Rezist! ca Bot sau Ceaușescu. Comportamentul ei ar fi innaceptabil, desigur, dar de fapt nu e. Ar fi fost poate în anii 2004-2016, cînd evoluasem de la mineri și am putut demonstra pentru Roșia Montană fără vulgarități și ambuscade, fără politicieni care să profite, grație cîtorva ONG-uri și voluntari care aveau grijă ca manifestația să rămînă civilizată. De atunci, asemenea comportamente au devenit acceptate și politicieni aflați azi în funcție au sponsorizat trollingul, asaltul pe stradă, aruncatul de vopsea pe sedii, hackeritul siturilor Internet al partidelor și ONGurilor care nu ne plac (deși asemenea acte sunt ilegale), vreo cîțiva ani Rezist! a avut monopolul cu Dide, Ceaușescu și Bot, pînă cînd s-au ridicat George Simion și AUR. Sigur, în avionul cu manifestanți sponsorizat de Monica Macovei care veneau de la Bruxelles manifestanții păreau niște tineri civilizați. Dar stăteau alături de trolli și mercenari zilnic în Piața Victoriei și vedeau perfect că aceștia fac titluri la televiziuni și vorbesc în numele lor, chiar dacă, fiind mai tineri, nu îi văzuseră cînd făcuseră porcării și pentru alți patroni. Și acceptau.

E clar că stilul a prins, și e și normal să prindă, și cei de la AUR în loc să cumpere trolli de pe piață fac chiar ei trolling și ajung celebri, că îl fac strategic, legat de evenimente, amestecînd cauze bune și adevărate cu aiureli și impostură. În mod normal democrațiile sunt protejate de consensul că asemenea comportamente nu sunt acceptabile și toată lumea se reține de la ele, că dacă începe o competiție de acest gen nu mai există diferență între sfera publică și islazul comunal unde se încaieră cîinii vagabonzi. Consensul a fost spart după 2017, și iată-ne aici. Că nu avea cum să rămînă vandalismul politic doar la o tabără, orice e profitabil face repede adepți.

Să mai remarc la asta lipsa integrală de curaj a lui Klaus Iohannis, Ludovic Orban, USR, PSD, etc în a curăța spațiul virtual românesc? Cum noi nu avem decît serviciile secrete ca să ne integrăm în Europa ne-am bătut să căpătăm o agenție de cybersecurity la noi, ce să vezi. Și cum trebuiau să ne dea și nouă ceva, ne-am ales cu ea, deși ar fi trebuit să ne refuze pur și simplu pentru că suntem cea mai murdară țară din Europa, nu mai există a doua unde spațiul virtual să fie mînjit de obscenități și porcării ca la noi, o mare de rahat din care se ridică insulele strălucitoare sponsorizate de servicii ale luptei cu fake newsul rusesc sau chinezesc. Vorba e, în rahat se simt bine numai microbii și virușii, și dacă asta e ce cultivi cam greu să mai crești acolo margarete, prima regulă ca să faci o agenție de sănătate e o să nu o pui într-o mlaștină nesănătoasă. Uitați-vă doar la cum sunt tratați medicii și persoanlul care luptă cu pandemia în orice țară europeană față de spațiul virtual românesc și v-ați lămurit. În vreme ce în țările civilizate se cere marilor companii de social media să facă ordine, vedeți aici un raport al parlamentului European, sau – cazul Germaniei – se investește enorm de către stat pentru a înlătura limbajul agresiv care promovează ura de pe Net, la noi guvernul Orban toarnă bani peste presă, dar nu îi cere să modereze forumurile pentru vulgarități și violențe de limbaj, deși există un cod etic sponsorizat de UE. Bine că avem zeci de parlamentari europeni, nici unul nu a observat și nu a propus ceva.

Civilizația e facultativă la români. Competiția e între cine e mai vulgar, mai agresiv, mai lipsit de maniere, de vocabular și de gîndire logică și iată așa am dat drumul lumii cavernelor din nou peste noi, iată așa dna Șoșoacă a apărut, nu din neant. Nu e ultima apariție de acest gen cîtă vreme nu există nici un om politic care să propună măcar un minim program de redresare a civilizației la români și atîția oameni care nu se delimitează de aceste comportamente decît cînd sunt la tabăra adversă.

