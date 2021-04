Al─âturi de asisten╚Ťii sociali din cadrul Centrelor „Phoenix” ╚Öi ÔÇ×LuchianÔÇŁ, respectiv cei de la Asocia╚Ťia Autism Baia Mare am organizat o serie de evenimente pentru cre╚Öterea gradului de con╚Ötientizare a autismului la nivelul Municipiului Baia Mare:

– am desf─â╚Öurat activit─â╚Ťi recreative ╚Öi educative ├«n cadrul Gr─âdini╚Ťei nr. 8 din Centrul Social pentru Persoane cu Dizabilit─â╚Ťi „Phoenix”

– am distribuit ├«n ora╚Ö baloane albastre ÔÇô simbol al con╚Ötientiz─ârii autismului

– la ora 19.00, sediul Prim─âriei Municipiului Baia Mare ╚Öi podul de la Kaufland au fost ├«mb─âcate ├«n lumini albastre.

Prin campania derulat─â transmitem persoanelor cu autism ╚Öi familiilor acestora c─â suntem aten╚Ťi la s─ân─âtatea lor prin activit─â╚Ťile derulate ├«n cadrul centrelor din subordinea Direc╚Ťiei de Asisten╚Ť─â Social─â, con╚Ötien╚Ťi c─â integrarea lor este ├«n continuare o provocare ├«n societatea rom├óneasc─â ╚Öi ├«ncrez─âtori c─â vom continua s─â construim ├«mpreun─â pentru ca persoanele cu tulburare de spectru autist s─â fac─â ├«n mod real parte din comunitatea noastr─â ­čĺÖ