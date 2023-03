Joi seara, Sala “Dinamo” din București a găzduit partida dintre Dinamo și CS Minaur, joc din cadrul etapei a 21-a din Liga Zimbrilor. Minaur a pierdut la scor, 38-22, având numeroase absențe. Am plecat spre București fără Călin Căbuț, Stefan Vujic, Tomas Cip. Apoi, Erik Pop s-a accidentat chiar în minutul 3, iar Robert Nagy a fost introdus foarte puțin în teren. Sigur, nu acesta era meciul pe care Minaur trebuia să-l câștige, pentru că Dinamo n-a pierdut niciun joc în acest sezon, ba chiar la câștigat pe toate, cu o medie de peste 37 de goluri marcate / meci, multă lume spunând că joacă în altă ligă.

Pentru băimăreni au mai rămas de disputat cinci finale, iar la final sperăm să ne păstrăm locul pe podium sau poate chiar să urcăm pe poziția a doua, deținută acum de CSM Constanța. Minaur mai are de jucat trei meciuri pe teren propriu (Timișoara, Focșani, Oradea) și două în deplasare (Odorhei, Steaua). Pentru locul 3 Minaur are un avantaj de minimum 9 puncte față de urmăritoare.

Constanța are trei meciuri afară (Bacău, Buzău, Timișoara) și tot trei meciuri acasă (Turda, Dinamo, Odorhei).

Dinamo a început meciul foarte tare, portarul Heidarirad a prins 8 mingi până în minultul 11, și bucureștenii s-au detașat decisiv. Apoi, am avut parte de momente de echilibru, când s-a marcat de ambele părți, dar tot bucureștenii au fost peste și au intrat la cabine cu 17-9. Am ținut pasul cu Dinamo până pe final, dar în ultimele 10 minute am luat 10 goluri și am marcat doar patru, astfel că diferență finală a fost foarte mare.

Dinamo București – CS Minaur Baia Mare: 38-22 (17-9)

Sala “Dinamo” din București; cca 500 spectatori

Au arbitrat: Bogdan Stark (București) – Romeo Ștefan (Ploiești). Observator: Marius Barcan (Craiova)

Aruncări de la 7m: 4-3 (transformate: 4-2; a ratat Nagy). Minute de eliminare: 10-8 (Sorhaindo 2, Kuduz 2, Kasparek / Mollino 2, Kotrc, antrenorul Alexandru Sabou)

Dinamo: Saeid Heidarirad (15 intervenții, a apărat și un 7m), Alexandru Bucătaru (7 intervenții) – Nicușor Negru 8 (unul din 7m), Alex Pascual Garcia 8 (3 din 7m), Eduardo Gurbindo 4, Dan Racoțea 3, Lazar Kukic 3, Javier Humet 3, Andrii Akimenko 2, Stanislav Kasparek 2, Valentin Ghionea 1, Joao Pedro da Silva 1, Ante Kuduz 1, Mamdouh Shebib 1, Cedric Sorhaindo 1, Vlad Popa. Antrenori: Xavier Pascual Fuertes, Jordi Giralt Alberich, Sebastian Bota, Makrem Missaoui

CS Minaur: Anton Terekhov (4 intervenții), Barna Buzogany (4 intervenții) – Stevan Vujovic 3, Bogdan Mănescu 4, Anderson Mollino da Silva 3, Artem Kozakevych 3 (unul din 7m), Mihai Dobra 2, Ovidiu Ardelean 2, Gabriel Massuca Teca 2, Robert Nagy 1 (din 7m), Nemanja Ratkovic 1, Tudor Buguleț, Milan Kotrc, Erik Pop, Viorel Fotache, Daniel Bera. Antrenor: Alexandru Sabou.