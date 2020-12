Biroul Politic Național al PNL a votat în urmă cu puțin timp ca propunerea de premier a liberalilor să fie ministrul Finanțelor, Florin Cîțu. Singurul care s-a abținut a fost Dan Motreanu.

Surse din BPN au dezvăluit că Ludovic Orban le-a povestit colegilor săi că la întâlnirea pe care a avut-o la ora 14 cu Klaus Iohannis, aceștia au făcut un joc, scriind fiecare pe o foaie de hârtie numele unui posibil premier și că, amândoi au scris numele actualului ministru de Finanțe.

Practic, cine va conduce viitorul Guvern al României s-a decis printr-un joc al hazardului, nu printr-o analiză riguroasă a competențelor.

„Propunerea Florin Cîțu v-o fac evident, împreună cu presedintele Iohannis”, le-a spus Orban liberalilor.

VASILE DÂNCU: NU E PROPUNEREA REALĂ

„Eu nu cred că este o propunere serioasă. Ne aducem aminte că a mai fost propus la un moment dat și a fugit cu mandatul. Eu nu cred. Am auzit liderii PNL la televiziune spunând următorul lucru: noi nu vom propune candidat, așteptăm să ne spună președintele României, care e singurul care are legitimitate. M-a socat această afirmație, pentru că am înțeles că partidul nu are o soluție.

Cred că este o propunere de etapă, care vrea să arate că și PNL are o opțiune, după ce președintele îl propusese pe domnul general Ciucă interimar. Probabil se simulează diversitatea. În primul rând, domnul Cîțu a fost în postura de ministru de Finanțe și a rămans la calitatea de analist, nu a vrut să meargă în parlament, a intrat în polemici. S-a ocupat mai degrabă comunicațional. Rezultatele financiare sunt foarte proaste. Să nu uităm că are un atac speculativ la adresa leului și nu știu dacă nu va cântări de asemenea în imaginea publică a unuia care vrea să fie premier.

Premierul trebuie să fie o personalitate integrală și ar fi bine mai ales în această perioada să fie cineva care nu a pierdut atâta încredere prin această guvernare. E o mișcare de acoperire a adevăratei propuneri. Nu cred că va ajunge la votul din parlament. Cred că mai este mult până atunci. Cred că cei din PNL s-au gândit că este nevoie de o uzură. Daca îl pui pe adevăratul candidat ar fi o uzură până la vot. Cred că vor veni cu adevăratul candidat în ultimul moment”, a declarat Dâncu, imediat după anunțul liberalilor.

ADRIAN CÂCIU: E UN IEPURE. IOHANNIS ÎL VA NOMINALIZA PE CIUCĂ

Analistul economic Adrian Câciu a susținut că „dincolo de ridicolul situației de a nominaliza o persoană care a fugit din fața Parlamentului cu doar 5 minute înainte de a fi votat, am intrat în era cinismului deșănțat.”

„Să nominalizezi premier persoana care a îndatorat România într-un an cât în primii 22 de ani de la revoluție și a generat un deficit istoric risipind banii țării pe cheltuieli fără nici un efect economic, trebuie să nu ai contact cu realitatea. Singurele aptitudini ale lui Florin Cîțu sunt acelea de a lasa în pace evaziunea fiscală, de a hrăni sistemul bancar cu dobânzi și de a guverna pe datorie. Va fi rău pentru România și pentru români. Eu însă cred că este iepure. PNL îl nominalizează pentru a nu antagoniza USR. Iohannis îl va nominaliza pe Ciucă.”, a mai spus Câciu.