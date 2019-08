Sătul să fie acuzat la fiecare ieșire publică de către purtătorul de cuvânt al PNL Maramureș, liderul social-democraților maramureșeni Gabriel Zetea pune lucrurile la punct. Într-o postare făcută pe pagina personală de Facebook, Zetea vorbește despre caracterul îndoielnic al celui care este însărcinat sau și-a asumat rolul de purtător de cuvânt al liberalilor, despre trădările comise chiar în sânul partidului care-l ocrotește, dar și despre metodele pe care acesta le folosește pentru „intoxicarea” naivilor care-l mai cred.

„Purtatorul de cuvant PNL Maramures insista la fiecare conferinta de presa a partidului sau sa vorbeasca despre persoana mea.

Subiectele abordate nu tin de proiectele judetului sau de vreo strategie judeteana. Nu vin politicienii pnl-isti maramureseni cu propuneri. Nici nu au cum. Au condus Maramuresul ( PNL-PDL in mod direct sau prin interpusi) din 1992, de la infiintarea Consiliului Judetean, pana in 2016. Au demonstrat 24 de ani ca nu se pricep la administratie si atunci subiectele abordate tin de ce stiu si ei : Statul de Drept!

Ma acuza purtatorul de vorbe al PNL-ului ca am spus, undeva intr-un comentariu la o postare pe facebook (nu stiam ca urmareste atat de atent activitatea mea si ma bucur ca face asta! are ce sa urmareasca!), ca politistii si procurorii au salarii nesimtite. Nici nu mai conteaza ca ma refeream la cei implicati in mod direct in cazul crimelor de la Caracal, conteaza, se pare, doar intoxicarea. Folosirea tribunei PNL pentru a ataca, mincinos, un adversar politic. Macar aceasta meteahna a politicienior ma felicit ca nu am deprins-o in PSD!

Nici nu ma astept la o alta atitudine a acestui personaj politic maramuresean. Intreaga sa cariera in PNL a avut aceeasi traiectorie, a tradarii, a barfei, a eliminarii adversarilor politici prin plangeri penale si nu a confruntarii directe, electorale. La ce sa ma astept eu, ca membru PSD, din partea domnului Cristi si Niculescu si Tagarlas daca, membrii PNL, propriii sai colegi de partid au avut parte de acest tratament neloial? Sa il intrebam pe domnul Cristian Anghel care a fost rolul tanarului avocat, purtator azi de vorbe, in dosarul sau? Sa il intrebam pe Ovidiu Nemes, fost presedinte PNL si primar in Sighetu Maramatiei, care a fost rolul aceluiasi tanar avocat in dosarul care a dus la retragerea sa din fruntea partidului? Sa ii intrebam pe alti colegi liberali care o fi fost rolul tanarului avocat in plangerile mincinoase depuse la ANI pe vremea USL-ului? Cam la asta se rezuma cunostintele despre „Statul de Drept” ale purtatorului de cuvant PNL Maramures.

Daca numele meu nu ar fi Gabriel Zetea, ci Ionel Bogdan, va spun sincer ca m-as gandi de doua ori cu cine stau la masa. Daca as avea nevoie de avocat, cu siguranta nu as apela la unul necopt, razbunator… Dar despre competentele juridice ale purtatorului de cuvant PNL Maramures si legaturile sale cu banul public din administratiile locale liberale maramuresene o sa va vorbesc cu alta ocazie…”, a scris Zetea.

Acesta și-a încheiat postarea cu o promisiune făcută atât internauților cât și celui despre care a vorbit: „#indraznestesacrezi ca mai urmeaza…”