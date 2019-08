Primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, a anunţat, luni, într-o conferinţă de presă că intenţionează să candideze pentru un nou mandat ca şi independent, la alegerile locale din 2020.

„Dorinţa mea este o candidatură ca independent sub un parteneriat cu o platformă civico-politică. Voi vedea cetăţenii ce şi doresc din această perspectivă. Bineînţeles că am discuţii cu majoritatea forţelor politice care doresc să susţină dezvoltarea în Baia Mare, în judeţul Maramureş, şi România. O dezvoltarea a comunităţilor şi nu o dezvoltare a buzunarelor proprii, şi nu dezvoltarea în organizaţii politice, ci dezvoltarea unor comunităţi. Această platformă va fi de fapt o echipă pentru Baia Mare. Voi evalua dacă această echipă va merge pentru Baia Mare şi va avea şi implicare şi la nivelul Consiliului Judeţean. Deocamdată, prioritatea mea este municipiul Baia Mare şi modul în care voi creiona echipa din Consiliul Local, dar şi din executivul primăriei, care să înţeleagă atât ritmul cât şi viziunea pe care o am pentru acest oraş”, a declarat Cătălin Cherecheş.

Acesta a menţionat că toate proiectele comunitare vor continua în posibilul viitor mandat al său, dar va iniţia şi o serie de dezbateri publice.

„Din perspectiva viitorului, bineînţeles că mergem mai departe. Voi candida şi ducem mai departe proiectele municipiului Baia Mare, şi proiectele mele, dar şi ale cetăţenilor în perioada 2020-2024, demarând o serie de dezbateri cu cetăţenii municipiului Baia Mare, în această perioadă, pentru a vedea modul în care îşi doresc să relaţioneze, fie din perspectivă electorală cu entităţile civice”, a spus Cătălin Cherecheş.

Edilul a mai menţionat că, în viitorul apropiat, va evalua relaţiile cu membrii consiliului local care l-au susţinut la ultimele alegeri locale.

Acesta a schiţat şi priorităţile mandatului său până la alegerile locale din 2020, punând accentul pe dezvoltarea infrastructurii locale şi educaţiei.