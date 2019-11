Liderul PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, a avut din nou o scăpare jignitoare la adresa românilor din străinătate, adresându-se cu apelativul „ăştia”. De aici și până la un întreg scandal a mai fost doar un pas.

Gabriel Zetea a luat atitudine față de cele declarate de colegul lui de partid.

„Diaspora romaneasca merita respectul si aprecierea tuturor!

Declaratiile total deplasate ale colegului meu de partid, Nicolae Badalau, nu fac cinste nimanui.

Marea majoritate a romanilor care au plecat din tara in ultimii 15 ani, au facut-o pentru a asigura un trai mai bun familiilor lor si doar pentru ca in Romania nu au primit sansele la dezvoltare personala pe care le meritau.

Nu sunt de acord, nu sustin si regret astfel de declaratii ale politicienilor romani, indiferent de partidul politic din care fac parte. Dar, recunosc, ma doare faptul ca o asemenea „analiza” a fost facuta de un coleg de-al meu, care ar fi trebuit sa reflecteze, mai bine, la ce inseamna empatia si grija fata de fiecare roman, indiferent de locul in care se afla el azi, pentru ca suntem toti frati ai aceeasi Patrii!

Maramuresul are zeci de mii de maramureseni plecati de langa familiile lor in Europa. Munca mea in administratia judetului inseamna inclusiv eforturi pentru a le explica celor plecati ca poate fi, si in Romania, mai bine. Ca ei pot, incet, sa revina acasa. Pentru salarii mai bune. Pentru conditii de viata mai bune. Cred ca daca ne dam mana, toti cei care fac politica in Romania si ne stabilim ca obiectiv dezvoltarea durabila a tarii, atunci si cei care muncesc din greu, aici, acasa, dar si cei plecati temporar la munca in strainatate vor fi mai castigati!” – a spus Președintele Consiliului Județean Maramureș, prin intermediul unei rețele de socializare.