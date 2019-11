UPDATE Niculae Bădălău şi-a nuanţat declaraţiile într-o intervenţie la Digi24, subliniind că îşi cere scuze „dacă am jjignit pe cineva”.

„Nu am jignit pe nimeni. Discuţia a fost vizavi de numărul de electori din străinătate. A fost scoasă din context. Vreau să-mi cer scuze dacă am jignit pe cineva. Respect oamenii care lucreză în străinătate. Ăsta e adevărul. Avem înregistraţi doar 700.000 şi trebuie să găsim o modalitate să-i înregistrăm şi pe restul. (…) Nu aţi dat continuarea. Am spus că sunt şi oameni care nu ne reprezintă cu cinste şi am dat câteva exemple. Şi ăsta e adevărul, că şi afară exportăm anumite categorii de oameni care nu fac lucrurile tocmai legal şi care nu ne reprezintă cu cinste în afară. Tot respectul pentru oamenii care muncesc, care ne reprezintă cu cinste afară respectând legile, dar avem şi partea cealaltă.

„Ei au 700.000 de oameni care au domiciliu, paşapoartele alea cu domiciliu, care-s legali. Restul până la 3-5 milioane, că se vehiculează tot felul, sunt fetele alea de le duc ăştia”, a declarat Bădălău, potrivit unei înregistrări dintr-o conferinţă de presă organizată vineri şi publicată de Giurgiu Acid.

„Acuma e discuţia pe câte locuri dăm în diaspora. Am avut discuţia şi la Parlament: dacă vreţi să puneţi pe listele partidlui din diaspora, cine nu vă lasă? Aşa cum sunt ele astăzi, nu putem să mărim numărul de parlamentari. E clar că dacă mărim numărul şi cer 15 – ei au 700.000 de oameni avem care au domiciliu, paşapoartele alea cu domiciliu, care-s legali. Restul până la 3-5 milioane, că se vehiculează tot felul, sunt fetele alea de le duc ăştia. Eu ştiu..nu ilegal…şi vor să li se calculeze posturile de parlamentari pe toţi care bănuiesc ei că sunt acolo”, a spus Bădălău, conform news.ro.

Bădălău a discutat şi despre filmarea din 2018, când a participat la o petrecere la care, pe ritmul unei manele, i s-a făcut o dedicaţie cu un mesaj jigitor pentru diaspora.

„Ştirea falsă care s-a tot promovat, vizavi de ştirea cu medodia care a devenit hit naţional şi probabil şi internaţional. De tot mi-o pun mie. Eu n-am participat acolo, n-am dat, de fapt am luat, dar…”, a mai spus Bădălău.

Acesta s-a arătat deranjat de aceste asocieri, întrucât susţine că nu are nicio problemă cu diaspora.

„E destul de deranjant că nu am nicio problemă cu diaspora, am rude, am prieteni care-s afară şi cred că povestea asta ar trebui să înceteze”, a mai spus Bădălău.

În vara anului trecut, Bădălău a fost surprins la o petrecere în timp ce i se dedicau versuri jignitoare la adresa diasporei. Într-un video făcut public de unul dintre invitaţi, „naşul Bădălău” era invitat de lăutar să cânte împreună „să vină diaspora, că noi ne pi**m pe ea”.

Ulterior, senatorul PSD a negat că ar fi cântat o astfel de melodie şi dezaprobă jignirile aduse cetăţenilor români din străinătate.

„Nu ştiu cine e ăsta. M-a mai sunat cineva şi mi-a spus o minune. Am fost la o petrecere la care erau unii care cântau tot felul de tâmpenii. Le dezprob total, habar nu am, nici nu am auzit frazele alea mizerabile pe care le-au spus ei. Eu sunt om serios, cum pot să spun asemenea chestii, despre ce vorbim. În viaţa asta sunt şi oameni care bat câmpii şi sunt exaltaţi.”

Sursa video: Facebook/Giurgiu Acid