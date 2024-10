Line-up-ul evenimentului Inspire by Fabrica de Campioni este completat de fosta handbalistă Adriana Nechita și fostul pugilist Leonard Doroftei. Ei se alătură celorlalți speakeri: Helmut Duckadam, Ana Maria Bărbosu, Andrei Ostrovanu și Narcisa Lecușanu.Evenimentul are loc pe 2 noiembrie, în Sala Sporturilor ”Lascăr Pană”, de la ora 17:30, iar biletele sunt disponibile în rețeaua iaBilet.

A doua ediție Inspire by Fabrica de Campioni aduce în fața publicului băimărean sportivi și foști sportivi cu performanțe deosebite, precum medalii de bronz la Jocurile Olimpice sau Campionatul Mondial, titluri de campioni europeni și campioni naționali sau participări în Liga Campionilor.

Pe 2 noiembrie, în Sala Sporturilor ”Lascăr Pană”, de la ora 17:30 vor urca pe scena Inspire Helmut Duckadam, Ana Maria Bărbosu, Andrei Ostrovanu, Narcisa Lecușanu, Leonard Doroftei și Adriana Nechita pentru a ne inspira cu performanțele lor.

Inspire by Fabrica de Campioni este o conferință sportivă în care mari campioni ai României vin să ne motiveze să ne împlinim visul prin povestea și cariera lor.Mai exact, speakerii vor avea o discuție cu prezentatorii evenimentului din care tu vei avea de învățat. De aceea, Inspire este potrivit pentru persoanele de toate vârstele.

Biletele la eveniment se pot achiziționa din rețeaua iaBilet.ro și am conceput pachete speciale pentru familie:

-bilet adult: 150 lei

-bilet copil: 75 lei

-bilet adult+copil: 200 lei

-bilet 2 adulți+copil: 300 lei

Descoperă campionul din tine!