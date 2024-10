În fiecare an pe data de 14 octombrie este Ziua Internațională a Reciclării Deșeurilor Electrice și Electronice (International E-Waste Day), prilej de a ne reaminti că printr-un simplu gest de colectare separată ne aducem contribuția la protecția mediului.

Până la 1 noiembrie, de luni până vineri, va funcționa Serviciul Permanent de Colectare a deșeurilor electrice grele și voluminoase care vor fi preluate gratuit de acasă.

Dacă ai doar aparate mici de predat și nu cumulezi un minim de 25 de kg, ai la îndemâna ta unul dintre cele 3 puncte amplasate în Baia Mare: parcul de la RFN, platoul din Piața Revoluției, intersecția b-dului Republicii cu str. Lupului.

Dacă ai de predat aparate mari, voluminoase sau un minim de 25 de kg apelează serviciul de colectare de la domiciliu pentru colectarea aparatelor electrice de acasă sau de la birou la telefon 0744781781 sau tel. verde 0800 444 800 (Luni-Vineri, 09:00-17:00).

Pentru toți cetățenii care vor răspunde apelului de a se debasara responsabil de deșeurilor electrice se va organiza și o tombolă cu premii: 1 x Airfryer, 1 x Aerotermă, 2 x Mixer cu bol, 3 x Bormașină, 3 x Prăjitor de pâine, 3 x Uscător de păr Premiile in electrocasnice sunt puse la dispoziție de OIREP Eco Positive

Extragerea câștigătorilor va avea loc luni, 4 noiembrie, la centrul de colectare DEEE din Baia Mare și va fi transmisă pe pagina de facebook. https://www.facebook.com/TheGreenProject.ro

Campania este organizată de Municipiul Baia Mare împreună cu The Green Project, susținută de OIREP Eco PositivePositive și de partenerii locali: Garda de Mediu Maramureș Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș ADI Deșeuri Maramureș, și Camera de Comert si Industrie Maramures