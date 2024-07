După succesul extraordinar înregistrat cu premiera spectacolului de suflet, Autentic Românesc – Din inimi de români, în care peste 100 de artişti le-au fost alături Laviniei Goste şi lui Marius Zorilă pe scena Sălii Sporturilor din Baia Mare, artista revine astăzi în atenţia publicului cu o piesă nouă. „Faine-s ardelencele”, semnată chiar de către solistă, este melodia care celebrează autenticitatea şi farmecul Ardealului, îmbinând vechiul cu modernul şi care demonstrează, o dată în plus, versatilitatea şi talentul cu care a fost binecuvântată Lavinia.

„Sunt foarte fericită să vă anunţ că în această după amiază lansăm oficial o piesă care a încolţit demult în inima mea. Asemeni majorităţii pieselor pe care le interpretez, Faine-s ardelencele este o piesă compusă de mine şi orchestrată de soţul meu, Marius Zorilă, împreună cu Orchestra Naţională Valahia, dirijată chiar de el. Odată cu ea, ne-am dorit să ducem mai departe tradiţiile româneşti, dar aducându-le cât mai aproape de lumea modernă. Auzim tot mai des în jurul nostru poveştile oamenilor care au plecat la oraş, dar neregăsindu-se acolo, revin şi se redescoperă pe ei, la sat, îmbinând vechiul cu modernul. Tocmai asta ne-a inspirat şi pe noi şi am vrut transmitem mai departe. Până şi costumul pe care eu îl port spune această poveste: este un costum de mireasă, pentru că ştiţi şi dumneavoastră, când străluceşte mai tare o femeie dacă nu în ziua când este mireasă, un port autentic din zona Ardealului, cusut manual, vechi de peste 100 de ani, pe care mă mândresc să îl am în colecţia mea şi care a fost reinterpretat şi adaptat vremurilor noastre. Astăzi, la ora 17.00, vă dau întâlnire pe canalul meu de Youtube să ascultaţi în premieră Faine-s ardelencele”, a declarat Lavinia Goste.

Cu o carieră muzicală impresionantă, codreanca Lavinia Goste a compus şi a interpretat numeroase piese care ulterior au cucerit topurile de specialitate şi au ajuns să fie cântate şi de alţi artişti ai locului. Cu numeroase premii, distincţii şi recunoaşteri, solista este apreciată nu doar pentru vocea sa inconfundabilă, ci şi pentru dedicarea şi implicarea sa în promovarea datinilor româneşti. Melodia „Faine-s ardelencele” aduce un sound contemporan şi o emoţie autentică, păstrând totodată elemente ale filonului autentic tradiţional. Filmat în Muzeul Satului din Cluj Napoca, dar şi pe străzile oraşului încărcat de istorie, videoclipul piesei „Faine-s ardelencele” va fi disponibil astăzi, începând cu ora 17.00, pe canalele de socializare ale Laviniei Goste.