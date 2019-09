Laura Codruţa Kovesi a fost votată procuror-șef european, obţinând majoritatea voturilor ambasadorilor din Consiliul COREPER, grupul de pregătire principal al Consiliului UE. Fosta șefă a DNA a obținut 17 voturi din 22.

„Este o victorie imensă pentru România, la care a contribuit decisiv Preşedintele Klaus Iohannis, alături de liderii şi europarlamentarii PNL care au făcut un lobby intens pentru Laura Codruţa Kovesi”, a declarat preşedintele PNL, Ludovic Orban.

El a precizat că Partidul Naţional Liberal, în calitate de membru al PPE, a folosit toate pârghiile de influenţă pentru a obţine acest rezultat, reuşind să determine schimbări de poziţii în rândul ţărilor care iniţial nu au votat în favoarea Laurei Codruţa Kovesi.

„În momentul critic, am reuşit să câştigăm în favoarea candidatului român bătălia cu PSD din Parlamentul European, care şi-a declarat susţinerea pentru Laura Codruţa Kovesi, după ce Consiliul votase în favoarea candidatului francez. Acel moment a fost hotărâtor pentru parcursul ulterior al candidaturii, în condiţiile în care ne-am confruntat cu tactici diversioniste ale europarlamentarilor PSD. Am obţinut decizia de menţinere a sprijinului Parlamentului European după alegerile europene şi am reuşit să accelerăm formarea comisiei de negociere pentru a relua, astfel, votul din COREPER”, subliniază Orban, potrivit News.ro.

Consiliul UE, care s-a reunit în formatul COREPER (ambasadorii statelor membre), s-a reunit astăzi pentru a decide propunerea consiliului pentru poziţia de şef al Parchetului European.

După votul de azi, urmează o viitoare întâlnire între echipele de negociere ale Consiliului UE și Parlamentului European, dar aceasta este strict formală pentru a stabili că ambele instituții sunt de acord cu desemnarea lui Kovesi în această funcție.

După acest pas, numirea urmează să fie validată de plenul Parlamentului European.

Laura Codruţa Kovesi a fost susţinută de către Parlamentul European, iar francezul Jean-Francois Bohnert de către Consiliu.

Între timp, Bohnert a fost desemnat oficial la şefia Parchetului Financiar din Franţa, de către ministrul francez al Justiţiei.