Larisa Iordache se retrage din gimnastică. Sportiva în vârstă de 25 de ani a făcut anunțul în urmă cu scurt timp, pe rețelele de socializare. Și-a luat toți fanii prin surprindere, însă, deși mulți s-au arătat dezamăgiți de faptul că nu o vor mai vedea în această ipostază, i-au respectat și înțeles alegerea. La rândul ei, tânăra campioană a avut grijă să le mulțumească tuturor pentru susținerea pe care i-au oferit-o până acum.

Larisa Iordache este una dintre cele mai iubite sportive din țara noastră, cu care România se poate mândri oriunde în lume. Tânăra campioană, medaliată olimpică, mondială și europeană la gimnastică a bifat până la 25 de ani reușită după reușită în lumea sportului. Acum, ea a decis că e timpul să se retragă din gimnastică și să înceapă, în curând, un nou capitol din viața ei.

Larisa Iordache și-a emoționat internauții până la lacrimi printr-o postare recentă de pe rețelele de socializare. Le-a împărtășit admiratorilor mai multe imagini cu ea din cariera sportivă, iar în dreptul lor a scris și un mesaj de suflet. A povestit ce a învățat în cei 20 de ani petrecuți în sala de gimnastică și le-a mulțumit tuturor pentru susținere. Cei care au antrenat-o pe vedetă până în ultima clipă au fost soții Lacrămioara și Cristian Moldovan.

Larisa Iordache a făcut anunțul retragerii din gimnastică la scurt timp după ce a trecut prin a șaptea intervenție la picior, suferite în urma unei accidentări de acum câțiva ani. A mărturisit că se simte împăcată cu alegerea pe care a făcut-o și că „e timpul pentru o viață normală și un pic mai liniștită’.

„Cazi, dar te ridici! Azi este nimeni, insa maine este campionul lumii. Totul este o alegere, o alegere de a fi cel mai bun pentru tine si in sufletul tau. Asta am invatat in cei 20 de ani pe care i-am petrecut in sala de gimnastica. Azi inchei acest capitol frumos din viata mea. Ma simt impacata si multumita cu alegrea pe care am facut-o! Este timpul pentru o viata normala si un pic mai linistita.

Am pus cipicii deoparte, costumul in dulap si tot ce am trait pana acum intr-un sertar micut acolo in inima si mintea mea. As vrea sa spun multe, insa nu imi pot aduna cuvintele pentru o singura postare. Vreau sa stiti ca va apreciez pe voi, cei ce ma urmariti cu drag, imi scrieti si imi transmiteti ganduri pozitive’, a scris Larisa Iordache pe Instagram.