Ocupat probabil să guste din bunătățile pregătite la Muzeul Satului la ”Crăciun în Maramureș”, prezidentul gălbejit al Consiliului Județean Maramureș a ieșit public cu prima declarație legată de anularea zborului Londra-Baia Mare, la ore bune după ce acesta ar fi trebuit să aibă loc.

„Anularea primei curse regulate de zbor Baia Mare – Londra este responsabilitatea companiei HiSky, care nu a reușit să obțină la timp autorizația necesară pentru a zbura în Marea Britanie. Imediat ce am aflat despre această situație am făcut demersuri inclusiv la Ambasada României la Londra pentru a găsi o soluție. Din păcate, pandemia a afectat toate serviciile din Marea Britanie, inclusiv pe cele care acordă autorizații de zbor.

În numele Consiliului Județean, îmi cer scuze pasagerilor care își cumpăraseră bilete pentru zborul Baia Mare – Londra și pentru cel retur Londra – Baia Mare și îi asigur că voi avea grijă ca toți să primească compensațiile care li se cuvin în urma anulării zborului. Îi rog pe toți să solicite compensații la adresa: customer.service@hisky.aero.

Compania HiSky și-a asumat prin contractul cu Consiliul Județean cursele regulate pe care urmează să le efectueze de pe Aeroportul Internațional Maramureș și va suporta desigur sancțiuni în condițiile neefectuării curselor programate. Compania are certificat european de zbor, valabil în toate țările UE, iar pentru Marea Britanie, după ieșirea din UE, este necesar un certificat de operator din țări terțe, pe care compania avea obligația să îl obțină.

Țin să îi asigur pe pasagerii care și-au cumpărat bilete pentru cursa Baia Mare – Milano, programată luni, 20 decembrie, că zborul se va efectua la ora programată.”, a postat Ionel Bogdan pe rețelele de socializare.

Scuzele invocate de Ionel Bogdan, că „pandemia a afectat toate serviciile din Marea Britanie, inclusiv pe cele care acordă autorizații de zbor”, nu prea ține, Păi cum ați semnat un contract de operare pe Aeroportul „Internațional” – care e așa doar cu numele – fără să vă asigurați că respectiva companie dispune de toate documentele necesare, asta implicând și autorizațiile?

Mai mult, pe maramureșenii care au ratat întoarcerea acasă prin anularea zborului nu-i ajută în niciun fel nici scuzele lui Ionel și nici asigurările lui.

Oare cum va face asta? HiSky este o firmă privată care își calculează bilanțul în procente de pierdere sau pofit. Poate dacă scria să-i aducă lui cererile de compensații credeam că este sincer și bine intenționat, așa ne permitem să ne păstrăm doza de scepticism.

În rest, să auzim de bine și să nu mai credem nimic din ce ne spune Ionel Bogdan până nu vedem cu ochii noștri că se întâmplă.