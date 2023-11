Lansarea cărții „Cei care te iau și te duc…” scrisă de autoarea Meryl Ain din SUA va avea loc în data de 27 noiembrie la ora 13:00. Cartea a fost tradusă în limba română și tipărită la editura Hasefer în anul 2023.

Vor lua cuvântul Peninah Zilberman – președinte Fundația Tarbut Sighet, Annamaria Hitter – inspector școlar general adjunct și Robert Cotos – președinte Asociația Maramureș Heritage, iar prin mesaj video ne va vorbi autoarea cărții, Meryl Ain.

Așteptăm publicul interesat în sala de conferință a Bibliotecii Județene Petre Dulfu din Baia Mare începând cu ora 13:00. În cadrul acestui eveniment cei interesați vor putea să achiziționeze cartea.

Meryl Ain este scriitoare, autoare, podcaster și profesoară. Romanul ei de debut, Cei care te iau și te duc…, a fost publicat în anul 2020. Continuarea sa, Shadows We Carry, a fost publicată în aprilie 2023. Articolele și eseurile ei au apărut în Huffington Post, The New York Jewish Week, The New York Times, Newsday și alte publicații. Ea este gazda podcastului People of the Book.

Este mândră să fie atât profesoară de carieră, cât și studentă la istorie. Ea a lucrat și ca administrator de școală.

Cei care te iau și te duc… este rezultatul căutării ei de-a lungul vieții de a afla mai multe despre Holocaust, o sete care a fost declanșată pentru prima dată de citirea Jurnalului Annei Frank în clasa a șasea.

În timp ce preda istoria în liceu, ea și-a prezentat elevilor studiul Holocaustului. În același timp, ea a dezvoltat o fascinație de durată pentru predarea și cercetarea cazului Julius și Ethel Rosenberg, personajele cărții.