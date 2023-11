Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», sub egida Consiliului Județean Maramureș, alături de Muzeul Național Brukenthal Sibiu, au onoarea de a vă anunța deschiderea dublei expoziții temporare 100 de Ani de Grafică Românească / 500 de Ani de Gravură Europeană.

Această manifestare de excepție se adresează publicului larg și avizat, promițând o experiență unică și inedită, oferind vizitatorilor o incursiune în universul graficii românești a secolului XX și al gravurii europene a secolelor XV-XIX.

Sub titlul 100 de Ani de Grafică Românească, expoziția aduce în atenția publicului o pleiadă de personalități marcante ale artei românești, începând cu Theodor Aman, unul dintre fondatorii Școlii Naționale de Arte Frumoase din București și Gabriel Popescu, fondator al catedrei de gravură, Nicolae Tonitza, Victor Brauner, Paul Neagu, Horia Bernea, Dan Erceanu, Nicolae Săftoiu, alături de Vasile Kazar, reprezentant de marcă al Centrului Artistic de la Baia Mare.

De asemenea, sub titlul 500 de Ani de Gravură Europeană, expoziția prezintă gravuri executate în ateliere de renume, după importanți maeștri italieni: Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci, Tițian, lucrări realizate în faimosul atelier de gravură al lui Peter Paul Rubens, gravuri realizate de Albrecht Dürer, Francisco de Goya, Salvador Dali și alte nume de răsunet care conferă prestigiu expoziției, operele fiind parte din colecția domnului avocat George Șerban.

Vernisajul va avea loc sâmbătă, 25 noiembrie, ora 13.00, în sala destinată expozițiilor temporare din cadrul Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», str. 1 Mai, nr. 8. Expoziția va fi prezentată de dr. Alexandru Constantin Chituță, manager interimar al Muzeului Național Brukenthal, și Robert Strebeli, managerul Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», în prezența colecționarului George Șerban.

Expoziția va face parte din circuitul de vizitare al muzeului în perioada 25 noiembrie 2023 – 25 februarie 2024 și poate fi vizitată conform programului de funcționare al instituției: de marți până duminică, între orele 10.00 – 17.00 (ultima intrare 16.30).