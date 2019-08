Mai multe manifestări incorecte a personalului ”proprietar” la Lacul Bodi aduce controverse discutabile în privința locului de agrement public și al zonelor publice sau private, pretinse proprietate ilegală, dobândite indiferent în ce fel.

Atitudinea inimaginabilă, revoltătoare și necivilizată a adus și aduce în continuare o imagine nefavorabilă celor care vor să exploateze tot ce înseamnă cer-, apă, natură la acest loc.

Astfel, conducerea orașului Baia Sprie a solicitat proprietarului respectiv sa deschida calea de acces, omul neavand dreptul de a ingradi intrarea spre celelalte terenuri, care nu se afla in proprietatea sa. Executivul Primăriei Baia Sprie este hotărât să pune ordine și să respecte legalitatea, chiar cu acționarea în instanță pentru neregulile săvârșite acolo de mai mulți ani.

”Alin Birda, primar Baia Sprie a declarat că “Trebuie sa rezolvăm problema de fond, adica clarificarea căii de acces. Am solicitat oficial, in scris, acest drept de servitute, care nu e doar pentru Primaria Baia Sprie, care administreaza lacul, ci pentru toata lumea. Lacul fiind o zona de agrement public, accesul trebuie sa fie permanent, adica sa nu se inchidă poarta la o anumita oră. Daca nu dă curs solicitarii noastre il vom actiona in instanță. Executivul Primariei Baia Sprie s-a autosesizat in cazul situatiilor ilegale, care se petrec la Lacul Bodi Mogosa. Astfel, proprietarului, care facea abuz de luciul de apa, percepand taxe de la pescari, i s-a adus la cunostinta faptul ca incaseaza bani fara a avea acest drept. Totodata panourile pe care scria ca este interzisa intrarea in lac cu barci si saltele sau ca este interzis inotul au fost date jos de pe stalpi.”

Taxa de fotografie o consideram o aberatie. I-am cerut sa o anuleze in sensul in care turistii nu vin sa-si faca poze cu cabana Mogosa, ci cu lacul. Daca turistii sau localnicii stau pe terenul public si fac fotografii cu lacul, el nu are niciun drept de sa ii taxeze. Aberația inexistentă oriunde în lume numai la Lacul Bodi este practicată. La opunerea persoanelor de a plăti taxă, atitudinea ”administratorilor” este inacceptabilă, dură, aberantă și necivilizată.” Jignirile și alungarea forțată de pe teren pe care se află denotă o atitudine inadmisibilă.

”La ora actuala zona nu este amenajata pentru campare sau pentru scaldat. Lucrurile acestea oamenii le pot face daca doresc, (n.r.-se refera la domeniul public), noi nu avem nimic in potriva, dar pe propria raspundere pentru ca nu avem salvamar, spre exemplu. Daca va exista un privat care va dori sa amenajeze locul pentru camping, il vom ajuta si incuraja sa faca aceasta investitie – declara primarul orașului. Noi, acum, incercam sa informam lumea si le prezentam drepturile pe care le au, sa stie care este domeniul public si care este domeniul privat.”

Lacul Bodi fiind o zona de agrement public, accesul trebuie sa fie permanent, o administrare adecvată ar putea favoriza dezvoltarea turismului în Baia Sprie, fapt de la care populația așteaptă și o dezvoltare economică și cunoașterea îndrăgită a zonei, cum se înmtâmplă cu multe alte activități pornite în ultima vreme.

