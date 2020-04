La Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara (cunoscut sub numele de Clinicile Noi), 13 decedaţi au ajuns în „containerul COVID-19”, pentru că medicii au suspectat că aceşti pacienţi puteau fi infectaţi. Șefa Serviciului de Anatomie Patologică, conf. dr. Flavia Baderca, a explicat pentru Libertatea de ce cei 13 bărbați și femei au fost înmormântați drept pacienți COVID: ”Chiar dacă testele au fost negative, testele pot greși, eu am încredere în colegii mei și în CT-ul pulmonar”. În raportările oficiale, spitalul nu figurează însă cu niciun deces din cauza noului coronavirus.

Luni, 20 aprilie, Radu, 48 de ani, a fost adus cu ambulanţa la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara – Clinicile Noi. Bărbatul fusese diagnosticat în februarie cu limfom non Hodgkin (cancer limfatic), stadiul IV, o boală extrem de gravă.

Biletul de ieșire din spital, primul dintre documentele pe care familia lui Radu le-a pus la dispoziția libertatea.ro pentru ca publicul să poată să vadă unul dintre cele 13 cazuri de la Spitalul Municipal din Timișoara, în care există diferențe între testele COVID-19, care sunt negative, și faptul că decedaților li s-a aplicat procedura de înmormântare COVID

La internare, pacientul prezenta „insuficienţă respiratorie, neutropenie febrilă (n.r. – o complicație relativ frecvent întâlnită la pacienții aflați sub tratament chimioterapic), pleurezie secundară masivă stânga.” La 21 aprilie, bărbatul a fost testat pentru COVID-19, iar rezultatul a ieşit negativ. Pe ultima pagină scrie că ”Datorită suspiciunii de COVID, s-a efectuat testarea nr. 1, iar rezultatul a fost negativ”. Dar, așa cum a declarat șefa de la Anatomo-patologie, medicii l-au considerat în continuare pe Radu suspect de COVID. A doua zi de dimineaţă, bărbatul a intrat în stop-cardiorespirator, iar manevrele de resuscitare au fost zadarnice. După o jumătate de oră de încercări, medicii au consemnat moartea lui Radu.

Pe certificatul medical constatator al decesului, la cauza directă este trecut „stop cardiorespirator iresuscitabil”, iar la cauze antecedente: „insuficienţă respiratorie cronică acutizată”. La starea morbidă inițială apare ”limfom non-Hodgkin”. Nicăieri nu apare menţionată boala COVID-19. Însă, atunci când familia a mers să-i ridice trupul de la morgă, cei din spital i-au anunţat rudele lui Radu că a fost dus în „containerul COVID”. Acesta este momentul în care ei și-au amintit că a avut simptome ale virusului și că asta au auzit când bărbatul a ajuns în spital. Dus la izolare din momentul internării Pe Radu, salvarea l-a luat de acasă. Înainte de Paşte, sora şi cumnatul lui îl externaseră din Centrul OncoHelp, iar bărbatul locuia într-o cămăruţă, singur.

A doua zi de Paşte, i s-a făcut rău, iar rudele au sunat la 112. A fost dus cu salvarea la Clinicile Noi, iar de la Camera de gardă l-au băgat în izolare, „să nu fie cu COVID”, spune cumnatul lui Radu. În dimineaţa de 22 aprilie, când bărbatul a murit, o doctoriţă de pe secţia de Hematologie a sunat-o pe sora lui, ca să-i dea vestea. Şi a întrebat-o atunci şi dacă vrea să se facă necropsie, iar femeia a fost de acord. Câteva minute mai târziu, celălalt frate al lui Radu a ajuns la spital şi a mers direct la morgă, unde i s-a spus că „decedatul e băgat în «containerul COVID»”. Acesta e un container special, amplasat în curtea spitalului, pentru a limita riscul contaminării. ”De ce l-au băgat la COVID dacă testul lui e negativ?” Două zile, Radu a rămas în acel container. „Abia pe 24 aprilie au venit hârtiile de la Primărie. Şi de la container nu ţi-l mai dă decât să-l duci direct la groapă”, spune cumnatul lui Radu. Rudele au primit sicriul sigilat la poarta cimitirului. Şi au fost nevoiţi să aştepte, cu coşciugul în maşină, pentru că „mai era o înmormântare acolo”.

De ce l-au băgat în «containerul COVID», dacă testul lui a ieşit negativ? Cineva a decis să ne priveze pe noi de dreptul de a ne lua rămas-bun. Soţia mea n-a mai putut să-şi vadă fratele pentru ultima oară. Cumnatul celui decedat: Sora şi cumnatul celui decedat se întreabă şi de ce nu au luat măsuri cei de la DSP Timiş, dacă moartea lui Radu a fost considerată „deces confirmat cu COVID”, iar ei sunt contacţii lui apropiaţi. „N-a venit nimeni la noi să ne spună ce avem voie să facem, ce n-avem voie să facem. Nici nu ştim ce să mai credem”, spune cumnatul lui Radu. Şefa de la Anatomie Patologică: „Eu merg pe mâna colegilor mei, testele pot da eroare” Oficial, la Clinicile Noi (Spitalul Clinic Municipal de Urgență) din Timișoara nu există până acum niciun deces confirmat cu COVID-19. Dar 13 morţi au trecut prin „containerul COVID” din curtea spitalului. Cu toţii erau doar cazuri suspecte. Se face testarea tuturor pacienţilor, pentru că aşa am decis. Inclusiv celor decedaţi. dr. Olimpia Oprea, managerul spitalului: Șefa Serviciului Anatomie Patologică, conf. dr. Flavia Baderca, spune că altceva e mai important decât testele. – Doamna Baderca, de ce sunt duşi în „containerul Covid” şi cei care nu au fost confirmaţi cu boala, prin teste? – Atunci când clinicianul are o suspiciune, pacientul respectiv este încadrat ca suspect COVID. I se ia probă, care e trimisă spre diagnosticare. Ca să nu mai existe suspiciunea, trebuie să iasă trei teste negative. Dacă el are simptome, moare şi nu apucă să facă și cele trei teste, rămâne suspect COVID. – Dar nu faceţi teste şi celor decedaţi? Teste din „probe necroptice”, aşa cum se precizează în comunicatele despre decese ale Grupului de Comunicare Strategică? – În primul rând, sunt necropsice, nu «necroptice», pentru că sunt ridicate în urma unei necropsii. Să le spuneţi asta şi celor de la Grupul de Comunicare Strategică… Am văzut că se fac, dar nu ştiu cum se fac, pentru că prin Ordinul nr. 436 al ministrului sănătăţii nu se fac autopsii „persoanelor internate în spital suspecte de infectare cu COVID-19, la care nu s-a efectuat testarea pentru confirmare”. – Și dacă pacientului i s-a făcut un test şi acela a ieşit negativ? – Medicul clinician decide dacă s-a făcut sau nu testarea pentru confirmare. Ei au protocoalele lor, nu e treaba mea asta. Dar, dacă există suspiciune clinică, prin simptomatologie şi aspect CT, cel decedat trebuie introdus în categoria COVID. Eu merg pe mâna colegilor mei, care au suspiciuni clinice, în simptomatologie, în CT, şi am mai multă încredere în ei decât în testele care pot da eroare conf. dr. Baderca Flavia, şefa Serviciului Anatomie Patologică – SCMU Timişoara – Câte cazuri au ajuns până acum în „containerul COVID” de la Clinicile Noi? – 13 decedaţi. Toate cazurile au fost doar suspecte, nu au avut teste confirmate. Pentru că nu făcuseră decât unul sau două teste. Sunt aparţinători nemulţumiţi că-şi ridică rudele decedate în sicrie închise. Am avut o familie care cerea îmbălsămarea şi cosmetizarea unei bătrâne de 76 de ani. Am scos-o şi am îmbălsămat-o. – Păi cum s-a putut, dacă era suspectă COVID? – Între timp, a venit şi rezultatul celui de-al treilea test, care era tot negativ. Înmormântări mai scumpe pentru decesele de COVID-19 În cazul decedaţilor din cauza COVID-19, firmele de pompe funebre autorizate de direcţiile de sănătate publică preiau sicriile sigilate din uşa morgii şi le duc la cimitir. Familia lui Radu a plătit celor de la Funeralia Timişoara, pentru acest serviciu de transport, 2.500 de lei. Traseul de la Clinicile Noi la cimitirul din Calea Buziaşului măsoară 4 kilometri şi jumătate. Firmele motivează prețul mai mare la transportul decedaților COVID pentru că oamenii lor sunt protejați, îmbrăcați în costume.

„Sicriu şi haine am adus noi. Oricum, hainele le-au pus deasupra sacului în care era băgat cel decedat, dar noi am vrut să fie acolo. Nu mă deranjează că au cerut bani, dar 2.500 de lei?!”, e revoltat cumnatul celui decedat. „Sunt tarife mai mari pentru cei decedaţi cu COVID”, explică pentru Libertatea Cosmin Bocşan, patronul firmei Funeralia Timişoara. „Am fost obligaţi să mărim tarifele, ca să acoperim consumabilele pentru angajaţi: combinezoane, mănuşi, măşti, viziere. Plus că ei primesc şi un spor de risc.” Pentru decese COVID, pachetul întreg, care acoperă transport, manipulare sicriu, săpatul gropii, costă la noi 5.400 de lei. Alţii cer şi 6.000 sau 7.000 de lei. Noi am zis să cerem cât e ajutorul de înmormântare oferit de Casa de Pensii pentru cei asiguraţi. Bocşan: Până acum, cei de la Funeralia au înmormântat cinci decedaţi preluaţi din „containerul COVID” de la Clinicile Noi. Plus alţi 10 decedaţi cu noul coronavirus de la celelalte spitale din Timişoara.

Legea spune că rudele pot vedea cadavrul Conform protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus (SARS-CoV2), aprobat prin Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 436/13 martie 2020, cel mult două persoane dintre aparținătorii decedatului pot vedea cadavrul. Dar numai după ce îmbracă echipamentul individual de protecție, care constă în halat de unică folosință, mască facială, botoși şi mănuși. Unitatea sanitară în care a fost internat pacientul trebuie să pună la dispoziţie gratuit costumul de protecție. Nu este permisă ieșirea din carantină sau din izolare ”pentru identificarea sau ridicarea decedatului”