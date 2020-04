Marcăm an de an, în 7 aprilie, Ziua Mondială a Sănătății. În 2020, însă, această zi are o semnificație cu totul și cu totul aparte, pentru că spre medici, asistente, infirmieri și brancardieri se îndreaptă, de această dată, toate speranțele omenirii.

2020 este un an care ne dovedește, mai mult ca altă dată, că fără sănătate, nimic din tot ce avem în jurul nostru nu își are rostul. Este un an de grea încercare pentru personalul medical și sanitar din lumea întreagă, un an greu pentru fiecare dintre noi. Cu toții ne dorim să rămânem sănătoși în lupta cu acest dușman invizibil care atacă fără a ține cont de etnie sau statut social, care lovește de la președinți de stat la oamenii aflați pe cele mai ferite insule ale lumii.

Iar în această luptă inegală care a răpus deja colegi medici în diferite colțuri ale lumii, personalul medical rămâne în prima linie a bătăliei, amintindu-și permanent de jurământul lui Hipocrate, depus la finalul stagiului de pregătire. Medici și asistenți, personal auxiliar, cu toții se află azi pe cel mai greu front: acela din care sperăm să scăpăm cât mai mulți dintre noi sănătoși și în viață, în timp ce încercăm să îi salvăm pe cei pe care virusul deja i-a infectat, dar și pe cei care suferă deja de alte și alte boli.

Ne îndreptăm gândurile de apreciere spre toți cei care poartă cu mândrie halatele albe, albastre sau verzi, spre cei care îmbracă costumele roșii și pornesc în inegala luptă dintre viață și moarte. Transmitem cele mai calde aprecieri întregului colectiv al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș”, tuturor celor care se află zi de zi pe baricade pentru ca unitatea noastră medicală să funcționeze la foc continuu, fără nicio întrerupere, pentru a salva cât mai multe vieți.

Suntem cu toții în fața unei încercări extrem de grele și doar unindu-ne forțele, respectând toate măsurile luate de autorități și toate sfaturile transmise de specialiști vom putea învinge!

Conducerea Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare mulțumește fiecărui angajat care a înțeles că astăzi, mai mult ca niciodată, dăruirea și profesionalismul sunt cele mai puternice arme în lupta cu acest virus.

La mulți ani, dragi colegi, la cât mai mulți ani de satisfacții profesionale și la cât mai multe vieți salvate! Vouă, eroilor nevăzuți și adesea nenumiți vă transmitem cele mai sincere și călduroase urări, alături de mulțumirile noaste și ale tuturor celor pe care i-ați salvat și îi veți salva pe mai departe!

Felicităm colegii care activează în sistemul medical și sanitar în întregul Maramureș și le dorim tuturor multă putere de muncă și, cel mai important, multă sănătate lor și familiilor lor! Pentru că dacă medicii și asistenții ne sunt sănătoși, atunci putem să salvăm tot mai mulți pacienți care se îndreaptă cu speranță spre fiecare dintre noi!

Conducerea Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare