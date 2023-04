România participă la Campionatele Europene de Lupte de la Zagreb, Croația, cu 17 sportivi.

Alexandra Anghel a obținut medalia de aur la categoria 72 de kilograme după ce a învins în finală o sportivă din Turcia.

4-4 la patru a fost scorul, dar sportiva din România a beneficiat de regula conforma căreia, în caz de egalitate, câștigă sportiva care a punctat ultima. Cu 9 secunde înainte de încheierea celor 6 minute, Alexandra Anghel era condusă de adversară.

Anghel are 25 de ani și mai are în palmares două medalii la seniori, la competițiile majore. Un bronz la Campionatele Mondiale din 2019; în același an a câștigat tot medalia de bronz la Campionatele Europene.

Tot vineri, Krista Incze a câștigat medalia de bronz la categoria 65 de kilograme. Incze a învins cu 9-0 în meciul decisiv pentru bronz tot o sportivă din Turcia. Incze a ajuns la 4 medalii continentale la seniori – mai are două dde bronz și una de argint.

Celelalte medalii ale României au fost obținute de Andreea Ana aur la 55 de kilograme și Cătălina Axente bronz la 76 de kg. Pentru Andreea Ana este al doilea titlu continental consecutiv.

La greco romane, Denis Mihai a fost învins în semifinale de un adversar din Azerbaijan și va lupta sâmbătă pentru bronz. De asemenea, Nicu Samuel Ojog, la 87 de kilograme și Alin Alexuc, la 130 de kilograme vor lupta în recalificări și păstrează șanse să câștige medalia de bronz.

