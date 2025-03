Dacă nu câștigă Antonescu, această coaliție nu are cum să meargă mai departe, a spus Kelemen Hunor, luni seara. Trebuie să fim conștienți cu toții de acest lucru, a adăugat el.

„Degeaba vorbim sau spunem povești. Dacă această majoritate cu 3.000 de primari, cu majoritate parlamentară, la cinci luni după alegerile parlamentare, nu are capacitatea de a câștiga alegerile prezidențiale, înseamnă că nu are suport în societate”, a mai spus Kelemen Hunor, la Digi24.

El este de părere că „din punct de vedere moral, va fi o presiune uriașă. Și noul președinte va avea nevoie de majoritate parlamentară. Orice președinte are nevoie de o majoritate parlamentară”, a mai spus Kelemen, adăugând că și Traiana Băsescu a făcut majoritatea necesară, „cu care poate pune în aplicare viziunea proprie, și Iohannis a făcut acest lucru, guvernul meu, cum spunea el, și următorul președinte va face acest lucru”.

„Antonescu, dacă câștigă, are această majoritate în spatele lui. Dacă nu câștigă Antonescu, indiferent cine va câștiga, va încerca să formeze o majoritate”, a completat liderul UDMR.

„Din acest punct de vedere, eu o să fiu foarte sincer și dur. Pierde Antonescu, această majoritate nu va mai fi o majoritate funcțională până în toamnă”, a precizat, de asemenea, Kelemen Hunor.