A fost ucis un copil de 1 an, cu prostii tai asteptand la usa si tu esti inca ministru? Si nici pe prostii aia nu ai iesit public sa spui ca au fost dati afara imediat? Pai, bai, Bode, oricat de puternica ar fi legatura dintre grupurile politice Salaj – Alba si oricat de mari ar fi cozile voastre innodate, tot trebuia sa fi plecat cu totii. Mai intai, tu ii dadeai pe aia afara. Apoi, ieseai si anuntai public ca i-ai dat afara de prosti ce au fost si-ti dadeai si tu demisia, ca sa nu mai conduci prosti. Nu ca tu ai avea habar de legi si de cum functioneaza ele. Habar n-ai ca salvarea unei vieti are oricand prioritate in fata unei usi, dar macar salvai aparentele.

E cel putin a treia oara cand mor oameni nevinovati din cauza prostilor care nu stiu legea. A fost cazul Caracal. Ministrul de Interne de atunci si-a dat demisia. Tu, bai, Bode, nu te simti. A urmat cazul dezaxatului care aluat ostatici si a ucis trei zugravi cu politistii uitandu-se la el, din fata blocului. Acum, cazul Alba. Copilas nevinovat ucis de incompetenta voastra!

Bai, Bode, da-ti, bai demisia! Macar de ochii lumii, chiar daca tu te consideri Alba ca Zapada. Stii de ce? Pentru ca tu esti responsabil de tot ce se intampla in MAI si cu „oamenii legii”. Care lege? Care oameni, bai, Bode? Astia sunt niste paiate, aduse pe pile, pe care ii faceti voi politisti in trei luni de scoala. Ca asa credeti voi ca merge in tara in care plagiatorii si prostii conduc, iar oamenii curati si stiutori de carte, care va creeaza frustrari, trebuie sa plece. Sa nu cumva sa fie unii mai destepti, ca e prea mare contrastul intre voi si ei.

Ai carei legi sunt oamenii pe care-i conduci, bai, Bode? Tu n-ai cum sa intelegi vreo alta lege in afara acelora nescrise, care te tin pe tine in functii care de care mai inalte, pe care nu stiu ce merite te fac sa le ocupi perpetuu, guvern dupa guvern. Si daca tu nu intelegi ce e prioritar, o viata sau o usa, cum sa inteleaga prostii tai, bai, Bode? Bine ca ai stiut sa-ti cumperi tacerea tuturor, nu cumva sa fii tras in vreun fel la raspundere, nici daca mor oameni. Nu v-ar fi rusine?!

Narcisa Iorga